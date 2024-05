Nuovi concorrenti Isola dei Famosi, eliminato e sorpresa per Samuel Peron: la puntata del 13 maggio 2024

Nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi, in programma per stasera, lunedì 13 maggio, stanno per sbarcare tre nuovi concorrenti. Alla conduzione dell’appuntamento odierno ritroveremo Vladimir Luxuria, accompagnata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese nei panni di opinionisti.

Isola dei Famosi 2024, le anticipazioni dell’ottava puntata

In collegamento dall’Honduras, nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2024 ci sarà Elenoire Casalegno, che introdurrà i tre nuovi concorrenti. Secondo le anticipazioni si tratta di Dario Cassini, Linda Morselli, la modella e showgirl Karina Sapsai.

I tre nuovi naufraghi sono pronti a mettersi in gioco e con il loro ingresso andranno senza dubbio a scardinare gli attuali equilibri tra i concorrenti ancora in gara suddivisi nei due gruppi. Come reagiranno di fronte alla presenza di tre nuovi protagonisti?

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per una sorpresa per il ballerino Samuel Peron: la moglie Tania Bambaci sarà in Honduras con la speranza di riabbracciarlo e avere un chiarimento dopo che Rosanna, nella passata puntata, ha parlato di un presunto feeling tra il ballerino e Greta Zuccarello.

Ma ci sarà anche un nuovo eliminato: scopriremo infatti chi tra Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi. Spazio infine alle nuove nomination.

L’Isola dei Famosi tornerà di nuovo in onda domenica 19 maggio.