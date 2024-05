Belen Rodriguez e Nina Moric, salta Ballando con le Stelle: cosa è successo? L’indiscrezione

Belen Rodriguez e Nina Moric accomunate da un “no”. Mancano ancora alcuni mesi alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai1, ma già iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul cast.

Belen Rodriguez e Nina Moric non saranno concorrenti di Ballando con le Stelle

Il nome di Belen Rodriguez era circolato nelle passate settimane in qualità di prossima concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. A quanto pare sembrava tutto fatto, fino allo stop anticipato dal blog di Davide Maggio:

DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Belen Rodriguez non sarà una delle concorrenti del talent danzante del sabato sera di Rai1. Belen, che non è nuova a colpi di coda, avrebbe fatto marcia indietro last minute. Un peccato sia per la showgirl, che avrebbe potuto godere di una vetrina di spicco e a lei inedita dopo un periodo d’assenza, che per il programma, visto che Belen, anche se meno rispetto al passato, rimane garanzia di attenzione mediatica e, nel caso specifico, si candidava ad essere una delle concorrenti più brave in pista.

Belen però non sarà la sola a non scendere in pista nel programma di Milly Carlucci. Un “no” è giunto anche da parte di Nina Moric:

L’indiscrezione circolata negli ultimi giorni su un corteggiamento da parte di Milly Carlucci nei confronti della modella croata non ci risulta fondata.

L’unico nome certo, al momento, risulta essere quello di Melissa Satta, svelato sempre dal blog televisivo.