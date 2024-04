C’è chi spera di poter vivere una volta nella vita un’esperienza come quella del Grande Fratello e chi, invece, dopo averlo fatto se ne pente amaramente. E’ il caso di un ex Vippone, l’attore Massimiliano Morra, intervistato recentemente da TvBlog.it.

Nel corso della sua recente intervista, Massimiliano Morra ha confessato con parole tutt’altro che fraintendibili di essersi particolarmente pentito per la sua partecipazione al programma Mediaset. L’attore ha partecipato nell’edizione del Grande Fratello Vip 2020-2021, a distanza di anni dal grande successo nella fiction nazionale.

Morra aspirava al “Cinema di Serie A”, ma dopo aver preso parte a Furore 2 arrivò un periodo di stallo quando il telefono smise di squillare:

Non capivo cosa stesse succedendo. Tante strane e pesanti accuse. Cose che ho capito in seguito. Qualcuno che non mi voleva bene agiva contro di me, cercando di distruggermi parlando male di me con i miei padri artistici, Tarallo e Losito della Ares.

Seguì un periodo buio durante il quale rimase vittima di un brutto incidente automobilistico, con tanto di emorragia cerebrale nel periodo della sua partecipazione a Ballando con le stelle, cadde in depressione e finì in analisi. Poi lo stop causa Covid prima della partecipazione al GF Vip, del quale oggi dice:

Un’esperienza terribile, fatta per soldi. Mi sono sentito manovrato, buttato in un enorme calderone di pettegolezzi. Ho sbagliato. Non era per me. Chiedo scusa al mio pubblico, che mi ha sempre sostenuto, per tutto ciò che è nato dopo. Io, ingenuamente, mi sono lasciato trasportare.