Massimiliano Morra lancia frecciatine too much e si complimenta con Pierpaolo e Dayane

Massimiliano Morra non ha digerito il trattamento ricevuto dall’ex collega di fiction Rosalinda Cannavò (che ai tempi si faceva chiamare Adua Del Vesco). Ecco perché, rispondendo alle domande dei fan, le ha comunque lanciato frecciatine indirette facendo i complimenti a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello per i loro percorsi al GF Vip.

Cosa penso di Pierpaolo Pretelli? Credevo e speravo vincesse lui. Un brav’uomo ed un padre esemplare. Non si è mai abbassato a teatrini, rimanendo sempre se stesso. Purtroppo, a volte, la meritocrazia non sempre premia. Cosa penso di Pierpaolo e Giulia insieme? Gli auguro ogni bene perché sono una vera coppia!

Quando Morra scrive una “vera coppia” sta lanciando una frecciatina a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga?



Frecciatine oppure no, Morra faceva parte dell’Ares esattamente quanto Rosalinda. Prendere così le distanze mi pare incoerente e un tantino assurdo.

Mi pare fosse lui al fianco di Rosalinda quando fingeva di amarla perdutamente o sbaglio?

E credo anche che fosse sempre Massimiliano quello che faceva finta di scazzottare con Francesco Testi o ricordo male?

E ancora, non era il buon Gabriele quello che per esigenze lavorative ha modificato il suo nome in Massimiliano?

Prendere le distanze in questo modo è oggettivamente too much e trovo molto più coerente Rosalinda che non ha rinnegato nulla facendo i conti con il suo passato.

Non mi sento di dargli torto, invece quando si complimenta con Pierpaolo (anch’io credo sia lui il vincitore morale di questo GF Vip) e parli positivamente della sua storia con Giulia (anche se ho il timore che lo abbia fatto per ripicca nei confronti di Rosalinda).

Complimenti anche per Dayane Mello: