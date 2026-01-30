Anticipazioni Amici 25: ecco chi è stato eliminato

Nel pomeriggio di oggi, negli studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici 25, in onda domenica 1 febbraio. Si tratta della quarta puntata del 2026 e, come anticipato da SuperGuidaTv, non sono mancati colpi di scena, classifiche delicate e un’eliminazione che ha fatto discutere.

A finire nelle ultime posizioni della classifica generale sono stati quattro allievi: per il ballo Giulia e Kiara, mentre per il canto Plasma e Gard. Le valutazioni sono state affidate a una giuria esterna composta, per il canto, da Albano e Jake La Furia e, per il ballo, da Irma De Paola e Giuseppe Giofrè. In studio sono intervenuti anche diversi ospiti musicali, tra cui Giorgia, Petit e Mimì, che hanno arricchito la puntata con le loro esibizioni.

Durante la registrazione si è svolta anche la sfida di Maria Rosaria, che purtroppo ha segnato la sua uscita definitiva dalla scuola. La ballerina ha affrontato uno sfidante specializzato nel latino: prima un passo a due, poi due performance individuali, tutte valutate da Francesca Tocca. Al termine del confronto, la giudice ha assegnato la vittoria allo sfidante, spiegando che, nonostante le buone qualità tecniche e le linee eleganti, a Maria Rosaria è mancata la giusta incisività. La ragazza, visibilmente provata, ha raccontato di essersi sentita bloccata e di aver sentito troppo la pressione in vista del Serale. Maria De Filippi ha cercato di rassicurarla, sottolineando che la giovane età le permetterà di costruire comunque un futuro importante nella danza.

Per quanto riguarda il canto, la classifica ha visto Elena conquistare il primo posto. Subito dopo si sono piazzati Michele e Valentina, seguiti da Lorenzo. A metà graduatoria Caterina, poi Riccardo e Angie insieme a Plasma. Più in basso Opi, mentre l’ultimo posto è andato a Gard. In base a questi risultati, Gard è stato mandato direttamente in sfida, mentre Plasma e Opi si sono giocati la permanenza al ballottaggio. Ad avere la peggio è stato Plasma, che ha dovuto lasciare il programma.

Sul fronte ballo, invece, la vetta della classifica è stata occupata da Alex, seguito da Emiliano e Simone. Alessio si è posizionato subito dopo, mentre Giulia ha chiuso penultima. L’ultima posizione è andata a Kiara, finita direttamente in sfida. Giulia e Alessio sono invece passati dal ballottaggio, che si è concluso con l’eliminazione di Giulia.

La puntata del 1 febbraio si preannuncia quindi ricca di emozioni, tra addii dolorosi e nuove tensioni in vista delle fasi decisive del programma.