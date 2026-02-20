Divorzio Totti-Blasi: lui contesta l’assegno per i figli

Si avvicina un nuovo capitolo giudiziario nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il 31 marzo, davanti alla prima sezione del Tribunale Civile di Roma, potrebbe arrivare la pronuncia ufficiale di divorzio, ma la partita legale tra i due ex coniugi sembra tutt’altro che chiusa.

Dopo aver risolto recentemente una questione legata alla gestione della figlia minore Isabel, resta infatti aperto il nodo dell’assegno di mantenimento. Attualmente l’ex capitano della Roma versa circa 12.500 euro al mese per i tre figli nati dal matrimonio: Christian, Chanel e Isabel. Una cifra che ora sarebbe oggetto di contestazione.

Secondo quanto trapela, Totti ritiene che i due figli maggiori siano ormai economicamente indipendenti. Christian lavorerebbe nella scuola calcio Longarina, legata alle attività dell’ex calciatore, mentre Chanel, diventata maggiorenne, avrebbe avviato un percorso come influencer con un seguito social significativo e nuove opportunità professionali in arrivo. Per questo motivo, tramite i suoi legali, l’ex numero 10 sostiene che non vi sia più la necessità di corrispondere un assegno pieno anche per loro, restando a suo carico soltanto Isabel, che ha 10 anni.

La richiesta punterebbe quindi a ridurre sensibilmente l’importo mensile, portandolo ben al di sotto dei 10 mila euro. La questione sarà affrontata in una prossima udienza prevista tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Decisiva potrebbe essere la relazione di un consulente incaricato di analizzare nel dettaglio le disponibilità economiche di entrambi.

La separazione tra Totti e Blasi continua dunque a svilupparsi su più fronti, tra sentenze già pronunciate e nuovi passaggi in aula che potrebbero ridefinire gli equilibri economici della famiglia. Resta ora da capire quale sarà la decisione del giudice e se questa lunga vicenda giudiziaria troverà presto un punto fermo.