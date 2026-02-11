Ex allievo di Amici diventa padre: il video annuncio

Un lieto annuncio scalda il mondo di Amici di Maria De Filippi. Nelle ultime ore un ex protagonista del talent di Canale 5 ha condiviso con i fan una notizia speciale: presto diventerà papà per la prima volta. Si tratta di Einar Ortiz, cantante che il pubblico ricorda per la sua partecipazione alla diciassettesima edizione del programma, conclusa con il terzo posto alle spalle del vincitore Irama.

Dopo l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia, Einar ha proseguito il suo percorso musicale conquistando la vittoria a Sanremo Giovani nel 2018 e approdando tra i Big del Festival di Sanremo 2019. Parallelamente alla carriera artistica, anche la sua vita privata ha seguito un cammino solido e stabile.

Attraverso un emozionante video pubblicato sui social, il cantante e la compagna Valentina Ragnoli – al suo fianco già prima dell’avventura ad Amici – hanno rivelato di essere in attesa del loro primo figlio. Nella clip la coppia ha anche annunciato il sesso del bebè: sarà una femminuccia. Un momento carico di gioia che i due hanno scelto di condividere pubblicamente, mentre si preparano ad accogliere la piccola.

A corredo dell’annuncio, Einar ha scritto parole intense che hanno subito commosso i follower: «Non esistono parole capaci di descrivere davvero ciò che sto provando in questo momento. Ho provato a dare un nome a questa emozione, ma è qualcosa che va oltre. Sentivo però il bisogno di condividere questo istante di gioia immensa con tutte le persone che amo, perché per me rappresenta il traguardo più importante della mia vita».

Nel messaggio non è mancato un pensiero dedicato alla sua compagna e alla famiglia di lei: «Devo ringraziare la donna che ho al mio fianco e i suoi genitori, che mi hanno donato la cosa più bella che potessi desiderare: una famiglia. Una parola semplice, ma che racchiude il valore più vero e più grande che esista sulla terra».

Infine, l’artista ha rivolto una promessa alla bambina in arrivo: «Da oggi prometto a me stesso, a te piccola creatura che stai arrivando, e alla donna della mia vita, che farò di tutto per non farvi mai mancare nulla. Perché la prima cosa, quella fondamentale, è l’amore».

Un nuovo capitolo sta per aprirsi nella vita dell’ex allievo di Amici, pronto a vivere l’esperienza più importante di tutte: quella di diventare padre.