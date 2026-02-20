Tananai, Camihawke rompe il silenzio sulla loro relazione

Camihawke ha deciso di raccontare apertamente la sua nuova fase sentimentale, parlando per la prima volta della relazione con Tananai e della loro convivenza. Dopo la fine della lunga storia con Aimone Romizi, l’influencer ha attraversato un periodo complesso che oggi sente finalmente alle spalle.

In un video condiviso sul suo canale YouTube, Camilla Boniardi ha descritto l’ultimo anno come particolarmente impegnativo dal punto di vista emotivo: “Quello passato è stato un anno spaventoso e difficile, ma verso la fine del 2025 c’è stata una risalita. Sono una fenice risorta dalle ceneri e ora sono felice”. Parole che raccontano un cambiamento profondo, maturato dopo aver chiuso un capitolo importante della sua vita.

Senza entrare nei dettagli della rottura precedente, ha lasciato intendere che a mancare fosse una reale condivisione di prospettive future. “È traumatico quando hai investito tanto in un progetto di vita e di futuro ed è molto complesso chiudere anche se ci sono le giuste motivazioni. Niente è tempo perso, non sono anni che hai buttato”. E ancora: “Le relazioni sono compromessi, bisogna decidere cosa per noi ha più peso e cosa ne ha meno, ma anche tenere fermo quello che per noi è importante e trovare qualcuno che condivida con te almeno le fondamenta”.

Oggi l’influencer convive con il cantautore e si dice serena rispetto a questa scelta. “A me piace passare molto tempo con la persona che amo”. Parlando della quotidianità di coppia, ha sottolineato quanto sia importante preservare alcuni spazi personali e non trasformare il rapporto in qualcosa di troppo “fraterno”, mantenendo viva l’attrazione.

Elemento centrale della relazione, però, resta il confronto costante: “Se penso alla mia situazione attuale, il dialogo è sempre stato la base. Bisogna parlare di tutto”. Quanto al futuro e all’idea di avere figli, Camihawke non esclude nulla ma non vive la maternità come un traguardo obbligato: “A me i bambini piacciono, non ho mai escluso l’idea di averli, ma non li ho mai messi davanti a tutto. Sono felice della mia vita e non sarò mai quel tipo di donna che dice “sarò una fallita se non avrò dei figli””.

Una fase nuova, dunque, segnata da maggiore consapevolezza e da una serenità che, come lei stessa racconta, oggi la fa sentire finalmente in equilibrio.