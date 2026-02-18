Checco Zalone, chi è la sua nuova compagna: i dettagli

Non sarebbe Virginia Raffaele la donna che oggi fa battere il cuore di Checco Zalone, come alcune voci stavano dicendo. Secondo indiscrezioni rilanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia, accanto al comico pugliese ci sarebbe Valentina Liguori, lontana dal mondo dello spettacolo e conosciuta dal grande pubblico per il matrimonio con Gianluca Zambrotta, campione del mondo nel 2006.

A far nascere i rumors sarebbe stato un avvistamento nella Capitale: i due sarebbero stati notati insieme a Roma nel fine settimana. La frequentazione, stando a quanto riportato, proseguirebbe con discrezione ma con una sintonia sempre più evidente. Parpiglia ha parlato di un nuovo amore per “l’uomo dei record del cinema”, sottolineando che non si tratterebbe della collega con cui in passato era stato spesso accostato.

Le voci su un possibile flirt con Virginia Raffaele avevano infatti tenuto banco per diverso tempo, alimentate anche dalla complicità artistica tra i due. A spegnere le speculazioni era stato lo stesso Zalone con una battuta ironica, chiudendo definitivamente il capitolo gossip.

Questa nuova relazione arriverebbe dopo la fine della lunga storia con Mariangela Eboli, al suo fianco per circa vent’anni. Pur non essendosi mai sposati, hanno costruito una famiglia con la nascita delle figlie Gaia e Greta e condiviso anche un percorso professionale: Eboli era infatti coinvolta nella gestione della società cinematografica di proprietà di Luca Medici, vero nome dell’attore. La separazione è stata resa pubblica nel 2024.

Valentina Liguori, originaria di Napoli ma residente da tempo a Como, ha vissuto a lungo sotto i riflettori per la relazione con Zambrotta. I due si erano sposati nel 2005 e nel 2012 è nato il figlio Riccardo. La separazione sarebbe avvenuta circa due anni fa, mantenendo comunque rapporti sereni per il bene del bambino. Molto riservata, Liguori ha scelto di rendere privato anche il suo profilo social, evitando esposizioni mediatiche sulla propria vita personale. Al momento, né lei né Zalone hanno commentato pubblicamente le indiscrezioni.