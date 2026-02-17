Luca Argentero rompe il silenzio sul GF e Signorini

Luca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo con due progetti molto attesi: la serie Motorvalley in arrivo su Netflix e la nuova stagione di DOC – Nelle tue mani su Rai 1. In una lunga intervista a Fanpage ha parlato non solo di lavoro, ma anche di televisione e attualità.

Negli ultimi mesi si era parlato di un suo possibile coinvolgimento al Festival di Sanremo. A chiarire la questione è stato lui stesso: “Colgo l’occasione per dire che non ne ho idea, anzi, mi piacerebbe saperlo. Carlo Conti non mi ha chiamato personalmente, siamo stati contattati per sondare una disponibilità ma poi non è stato chiesto più nulla. È un po’ strano questo equivoco che continua a crearsi“. Parole che mettono fine alle voci su una presunta co-conduzione.

Durante l’intervista Argentero è tornato anche sul suo passato al Grande Fratello, esperienza che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. “Se mi sono liberato dall’etichetta di ‘Luca Argentero del Grande Fratello’? Vive soltanto nelle domande che mi vengono fatte durante le interviste, non più nella mia quotidianità. Non mi infastidisce, ma non so veramente cosa dire a riguardo perché è qualcosa che appartiene a un’altra epoca“. L’attore ha poi aggiunto: “È un tipo di televisione e un programma che non esiste più. Non penso che si possa riproporre più quel modello, era un’altra epoca e uno schema completamente diverso. Prima generava qualche personaggio che lavorava nello spettacolo, oggi non penso che possa succedere. Mi sembra che il Grande Fratello sia solo una vetrina televisiva un po’ fine a se stessa“.

Non è mancato un passaggio sul caso che ha coinvolto Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. A tal proposito Argentero ha commentato: “Trovo che appartenga a un livello un po’ basso per essere commentato. È una tipologia di informazione che non cattura la mia attenzione, quindi tendo a non considerarlo molto. Mi dispiace per le persone coinvolte, sembra sia un po’ una brutta figura“.

Infine, uno sguardo alla vita privata e al rapporto con la moglie Cristina Marino. Con due figli piccoli, ha spiegato, il rischio di mettere la coppia in secondo piano è concreto, ma entrambi cercano di ritagliarsi spazi esclusivi. Non ama entrare nei dettagli, perché considera la sfera familiare qualcosa da proteggere. Il loro equilibrio, racconta, si basa su obiettivi condivisi e attività vissute insieme, dai viaggi allo sport. Boccia invece l’idea di camere separate, definendola “tristissima”. Quanto alle crisi, sostiene che finora non ne abbiano attraversate di vere e proprie e si descrive come poco geloso, così come la moglie, convinti entrambi che gli eccessi non aiutino una relazione.