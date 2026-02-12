Fiorello: “Un’amica non mi parla più a causa di Corona”

Durante una diretta Instagram insieme a Biggio, Fiorello ha fatto una confidenza che non è passata inosservata. Lo showman siciliano ha raccontato che un’amica avrebbe interrotto i rapporti con lui dopo alcune battute legate a Fabrizio Corona e al suo format online Falsissimo.

“Sì, c’è un’amica che non mi parla più”, ha detto senza entrare nei dettagli, lasciando però intendere che la frattura sarebbe nata proprio a causa delle sue ironie sul programma dell’ex fotografo dei vip. Fiorello, infatti, nelle ultime settimane ha più volte citato Corona e le sue rivelazioni nei propri sketch, trasformando la vicenda in materiale comico.

Il tono utilizzato non era quello della semplice gag: dalle sue parole si è percepito un certo dispiacere per un allontanamento che sembrerebbe reale. A quanto pare, la persona coinvolta gli avrebbe fatto notare direttamente il fastidio provato per quei riferimenti, e da quel momento il rapporto si sarebbe raffreddato.

Fiorello non ha voluto fare nomi, ma il riferimento andrebbe cercato tra le donne tirate in ballo da Corona nelle puntate di Falsissimo pubblicate su YouTube. Tra i nomi più citati nel corso delle varie puntate figurano Marina Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Nessuna conferma, però, su chi possa essersi sentita chiamata in causa.

Intanto il programma di Corona continua a far discutere anche sul piano legale. Mediaset ha avviato un’azione giudiziaria milionaria contro l’ex re dei paparazzi, mentre il giudice ha già contestato la violazione di un precedente provvedimento che vietava la diffusione di determinati contenuti.

In questo clima già teso, anche una battuta può trasformarsi in motivo di attrito. E, almeno stando alle parole di Fiorello, qualcuno non avrebbe affatto gradito l’ironia.