Cosa ha detto Renato Zero ai funerali di Enrica Bonaccorti

Roma ha salutato Enrica Bonaccorti con una cerimonia carica di affetto. I funerali della conduttrice, scomparsa a 76 anni dopo l’aggravarsi di un tumore al pancreas, si sono svolti sabato 14 marzo alle 15 nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo.

In chiesa erano presenti familiari, amici e molti volti noti dello spettacolo. Accanto a loro anche diverse persone che negli anni hanno seguito il lavoro della conduttrice in televisione, riconoscendole un ruolo importante nella storia dell’intrattenimento italiano.

Bonaccorti ha attraversato decenni di televisione con uno stile personale. Autrice, conduttrice e paroliera, ha costruito una carriera lunga e variegata che l’ha resa una figura familiare per il pubblico.

Enrica Bonaccorti, il ricordo di Renato Zero

L’ingresso del feretro in chiesa è stato accompagnato dalla canzone La lontananza, il brano di Domenico Modugno di cui Enrica Bonaccorti aveva scritto il testo. La scelta musicale ha aggiunto un significato particolare alla cerimonia, ricordando una delle pagine più note del suo lavoro di autrice.

Durante la funzione religiosa, officiata da monsignor Antonio Staglianò, è stato letto anche un messaggio scritto da Renato Zero, amico storico della conduttrice. Le sue parole hanno raccontato il legame che li ha uniti per molti anni.

“Sorella, amica, complice. Enrica penetra l’invisibile, vede le assenze e le dona voce. Percepisci i sorrisi, l’ironia pungente e li trasforma in parole. La morte non ha cancellato nulla di tutto questo, lo ha solo trasformato”.

Il rapporto tra Renato Zero e Bonaccorti era noto da tempo. In diverse occasioni pubbliche l’artista aveva espresso stima e affetto per lei.

Il ricordo degli amici e dei colleghi

Tra le persone presenti alla cerimonia c’era anche l’attrice Valeria Fabrizi, visibilmente emozionata. All’uscita dalla chiesa ha condiviso un ricordo personale.

“Eravamo amiche, ci siamo sempre confidate fino a poco tempo fa. Quando è morto mio marito è venuta a prenderci con l’auto, ci ha accompagnate al cimitero ed è rimasta con noi fino a sera”.

Un altro ricordo è arrivato dalla giornalista e conduttrice Veronica Gentili, intervistata da Domenico Marocchi per il programma Bar Centrale poco prima dell’inizio della cerimonia.

“Una donna che resta un esempio per tutte le donne che si avvicinano alla televisione negli anni successivi. Ha sempre avuto il coraggio di mischiare registri e sfumature. Non si è mai limitata nella scelta degli argomenti, affrontandoli con un’ironia che rendeva tutto diverso”.

Le parole di amici e colleghi hanno restituito l’immagine di una figura professionale capace di muoversi tra linguaggi diversi, con una presenza che ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo.

Il legame con Renato Zero

Negli ultimi giorni diverse trasmissioni televisive hanno ricordato anche un momento recente condiviso da Renato Zero ed Enrica Bonaccorti. Durante un concerto, il cantante aveva salutato la conduttrice presente tra il pubblico. Dal palco le aveva dedicato un applauso della platea prima di abbracciarla.

Un gesto semplice che racconta la stima reciproca tra i due artisti.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, anche l’uscita della salma dalla chiesa sarebbe stata accompagnata dalla musica di Renato Zero. Il brano scelto sarebbe Il cielo, un altro omaggio musicale pensato per accompagnare l’ultimo saluto alla conduttrice.

La cerimonia si è conclusa tra applausi e commozione, con molti presenti che hanno voluto ricordare una figura televisiva che ha attraversato diverse stagioni dello spettacolo italiano.