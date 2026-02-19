Angelina Mango scrive ai fan e rompe il silenzio sulla sua salute

Dopo mesi lontana dalle scene, Angelina Mango è pronta a riabbracciare il suo pubblico con il tour Nina Canta nei Teatri. Un ritorno che per la giovane artista non rappresenta soltanto una nuova tappa professionale, ma soprattutto una rinascita personale dopo un periodo complesso che l’aveva costretta a fermarsi.

Per celebrare questo momento, la cantante ha scelto di rivolgersi direttamente ai fan con una lunga lettera, ringraziando chi le è rimasto accanto nei mesi più difficili. Nel messaggio ha voluto chiarire anche le ragioni del suo malessere, spiegando: “Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi””.

Parole intime, che raccontano un percorso di consapevolezza e di crescita. Il ritorno sul palco è stato carico di emozione, come lei stessa ha confidato: “Ieri sera sono salita sul palco. Il mio palco”, scrive la giovanissima cantante. “Quello che ho immaginato, disegnato e abitato col cuore fino a poco prima di averlo davanti. Inutile dire quanto io abbia pianto”.

L’esperienza del live, con quello scambio di energia diretto e autentico con il pubblico, ha segnato per lei un nuovo inizio. “È bellissimo. Mi guardo attorno, poi chiudo gli occhi e penso che non c’è nulla di tutto questo che non sia me al 100%. Ieri sera mi sentivo libera. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata”.

Ripensando ai mesi passati, l’artista ha ammesso quanto fosse difficile immaginare un ritorno: “Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o a salire sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me”.

Un messaggio che sa di rinascita e di ritrovata serenità, accolto con entusiasmo dai fan, pronti a sostenerla in questa nuova fase della sua carriera e della sua vita.