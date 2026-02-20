Morgan non salirà sul palco di Sanremo 2026: cos’è successo

Cambia il programma della serata delle cover al Festival di Sanremo 2026: Morgan non salirà sul palco accanto a Chiello. L’assenza è stata ufficializzata attraverso una comunicazione diffusa dall’ufficio stampa dell’artista in gara.

Nel testo si legge: “NOTA INFORMATIVA: Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover”. Una decisione che modifica dunque la formazione inizialmente prevista per l’appuntamento dedicato ai duetti.

La nota chiarisce anche chi accompagnerà Chiello durante l’esibizione: “Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte”.

Poco dopo la diffusione del comunicato, è stato lo stesso Morgan a intervenire sui social per spiegare la situazione. In un post ha scritto: “La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico.

Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore.

Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”.

Il riferimento è al celebre brano di Luigi Tenco, scelto per la serata speciale. Morgan, fondatore dei Bluevertigo, contribuirà dunque dietro le quinte, mentre i riflettori saranno puntati esclusivamente su Chiello, accompagnato al pianoforte da Cigarini.