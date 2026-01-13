La decisione di Ciro, anticipazioni Uomini e Donne

Ciro Solimeno torna a parlare dopo le polemiche esplose in seguito alla sua confessione sul rapporto con Martina De Ioannon, quando lei era tronista e lui corteggiatore a Uomini e Donne. A distanza di poche ore dal primo video, l’attuale tronista ha deciso di chiarire la propria posizione e raccontare cosa è successo sui social, anticipando anche la scelta definitiva sul suo futuro nel programma.

Dopo aver ammesso di aver sentito e incontrato Martina fuori dalle telecamere, Ciro si è ritrovato al centro di una bufera mediatica. Nei commenti online, racconta, le critiche sono ricadute quasi esclusivamente su di lui. “Ho letto sui social vari commenti dove la gente se la prende solo con me”, ha spiegato, sottolineando come sia stato l’unico a esporsi pubblicamente. “Tra i due io sono stato l’unico a metterci la faccia, mi aspettavo che anche Martina lo facesse. Invece non è stato fatto, si è adagiata sulle cose successe”.

Secondo Solimeno, la responsabilità non sarebbe stata solo sua. Pur riconoscendo di aver commesso un errore, ha evidenziato come anche Martina avrebbe dovuto intervenire per chiarire: “Io ero un corteggiatore e ho contattato solo lei. Martina doveva portare maggiore rispetto, in primis alla redazione, perché aveva anche vincoli diversi, come il fatto di conoscere più persone contemporaneamente. Deve metterci la faccia, sta facendo prendere me**a solo a me”.

Le dichiarazioni del tronista hanno acceso ulteriormente il dibattito tra i fan del programma, divisi tra chi apprezza la sua scelta di esporsi e chi ritiene che le regole del format siano state infrante da entrambi.

Intanto, durante la registrazione di oggi, martedì 13 gennaio, è arrivata la decisione finale. Nonostante le polemiche e lo “scandalo” che lo ha coinvolto, Ciro ha scelto di rimanere sul trono. In studio ha spiegato di considerare ormai chiuso il capitolo con Martina e di voler continuare il percorso con le sue corteggiatrici, con l’obiettivo di innamorarsi di nuovo. Tina Cipollari è intervenuta prendendo in parte le sue difese, condividendo quanto detto dal tronista nel video, pur senza giustificarlo completamente.

Il trono di Ciro Solimeno, dunque, prosegue, mentre il pubblico resta in attesa di capire come evolverà il suo percorso dopo una delle confessioni più discusse della stagione.