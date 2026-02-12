Artista internazionale a Sanremo 2026: l’annuncio su Rai 1

Dopo anni in cui il Festival di Sanremo ha puntato quasi esclusivamente sui grandi nomi italiani, potrebbe tornare all’Ariston un ospite internazionale di primo piano. L’indiscrezione è emersa nel corso della trasmissione La Volta Buona su Rai Uno, dove il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, ha lasciato intendere che nell’edizione 2026 ci sarà una presenza straniera di rilievo.

In passato il palco del Teatro Ariston ha ospitato star mondiali come Whitney Houston, Madonna, Elton John, Beyoncé con le Destiny’s Child, Shakira e molte altre. Nelle ultime edizioni, però, sia Amadeus sia Carlo Conti hanno privilegiato artisti italiani, riducendo al minimo le partecipazioni internazionali. Quest’anno, invece, qualcosa potrebbe cambiare.

Ospite di Caterina Balivo, Vitali ha parlato di alcune possibili collaborazioni musicali, accennando anche alla quasi certa presenza di Eros Ramazzotti. E proprio a proposito del cantante romano ha rivelato: “La presenza di Achille Lauro e di Tiziano Ferro con Laura Pausini fa pensare che ci saranno dei duetti. Nel nuovo disco di Laura Pausini c’è 16 Marzo con Achille Lauro ed è presumibile che lo faranno anche a Sanremo. Viene dato quasi per certo Eros Ramazzotti, che probabilmente non sarà da solo. Sì, sarà in coppia, ma non posso fare il nome, perché non è sicurissimo. Non posso parlare perché Carlo Conti non vuole, poi si arrabbia davvero. Volete un indizio? Non è italiana! Sì, è un’artista straniera. Anastacia? No, smentisco, non è lei“.

A quel punto il musicista Antonio Mezzancella ha ipotizzato che la misteriosa artista possa essere Alicia Keys, ricordando il recente duetto con Ramazzotti sulle note di L’Aurora, inserito nell’ultimo progetto discografico del cantante, Una Storia Importante.

Di fronte al nome della popstar americana, Vitali non ha confermato apertamente ma non ha nemmeno chiuso la porta: “Questo io non lo so, vedremo“. Una risposta che Caterina Balivo ha interpretato come una mezza ammissione, arrivando a dire in studio: “È Alicia Keys, lo diamo per certo“. Il direttore ha quindi replicato con ironia: “Non dico nulla, non perché ho paura di tradirmi, ma perché ho paura di Carlo Conti. La colpa però è di Mezzancella“.

Per ora non c’è alcuna ufficialità, ma l’ipotesi di rivedere una grande star internazionale sul palco dell’Ariston ha già acceso l’entusiasmo del pubblico in vista di Sanremo 2026.