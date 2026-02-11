Anticipazioni UeD: Maria De Filippi contro Ciro, cos’è successo

Anticipazioni Uomini e Donne, Maria De Filippi contro..

Anticipazioni UeD: Maria De Filippi contro Ciro, cos’è successo

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Sara sta vivendo un percorso piuttosto movimentato. La tronista ha approfondito la conoscenza con Matteo, uno dei nuovi pretendenti, e tra i due è scattata un’esterna intensa. Dopo un avvio non semplicissimo, caratterizzato da qualche incomprensione, l’atmosfera si è scaldata fino ad arrivare a due baci. Tuttavia, l’idillio si è incrinato poco dopo in studio: Sara ha confidato di aver percepito quei gesti come poco spontanei, quasi dettati dalla compassione. Un’osservazione che ha infastidito Matteo, inizialmente contrariato, ma poi disposto a chiarirsi per non compromettere il percorso.

Situazione ancora più turbolenta per Ciro. In puntata è stato mostrato un acceso confronto avvenuto in camerino con Alessia Antonetti. Il tronista ha lamentato la mancanza di reazioni da parte della corteggiatrice, accusandola di non esporsi abbastanza. Alessia ha cercato di spiegare di avere bisogno di maggiore serenità e di vivere il rapporto senza continui scontri. Ciro, però, si è lasciato andare a critiche molto dure, dicendo di sentirsi irritato da diversi aspetti del suo modo di fare, dal tono di voce agli atteggiamenti. Parole che hanno spinto Maria De Filippi a intervenire per invitarlo a ridimensionare i toni.

Nonostante la richiesta di un’altra possibilità da parte di Alessia, Ciro ha deciso di eliminarla. La scelta, però, non sembra essere definitiva: a fine registrazione il tronista avrebbe espresso il desiderio di rivederla, ammettendo di essersi sentito condizionato anche dalle riflessioni fatte in studio.

Nel Trono over, invece, continua a far discutere la vicenda tra Edoardo e Paola. Dopo la proposta di lui di lasciare il programma insieme, motivata anche da un’intimità condivisa, la dama ha deciso di chiudere in modo netto, mettendo un punto alla conoscenza. Spazio anche all’ennesimo confronto acceso tra Rosanna e Alessio Pili Stella, che sono tornati a scontrarsi senza riuscire a trovare un equilibrio.