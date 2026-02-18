Sanremo 2026, lite tra due big per una stanza: “Se non ottengo..”

Il clima attorno al Festival di Sanremo 2026 si scalda ancora prima dell’inizio ufficiale. A pochi giorni dal via, un retroscena sta alimentando le conversazioni online: due artisti in gara avrebbero discusso per assicurarsi la stessa camera d’albergo, dotata di bagno privato.

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha parlato di tensioni dietro le quinte già nelle fasi preparatorie della kermesse. Secondo quanto riferito, entrambi i cantanti avrebbero chiesto la medesima sistemazione, ritenuta più comoda rispetto alle altre disponibili.

La situazione sarebbe diventata piuttosto delicata, tanto da richiedere l’intervento delle rispettive agenzie per evitare che il malumore potesse ripercuotersi sulle prove o sull’atmosfera generale. Sempre stando al racconto della Marzano, uno dei due artisti avrebbe sbottato con una frase destinata a far discutere: “Se non ottengo quella stanza, mi sfogo durante la performance”.

Nessun nome è stato fatto, ma si tratterebbe di due uomini tra i Big in gara. Un dettaglio che ha immediatamente acceso il toto-nomi tra gli appassionati del Festival, già impegnati a decifrare indizi e coincidenze.

Al momento, però, si parla esclusivamente di rumors non confermati. Ogni anno, tra hotel affollati, prove serrate e nervi tesi, emergono racconti più o meno attendibili che contribuiscono ad aumentare l’attesa. La manifestazione, in programma su Rai dal 24 al 28 febbraio, si conferma così non solo evento musicale di punta, ma anche terreno fertile per storie e retroscena pronti a rimbalzare sui social ancora prima che si accendano le luci dell’Ariston.