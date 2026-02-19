Amici 25, anticipazioni: nuovo accesso al Serale

Nuova registrazione per Amici 25 negli studi Elios di Roma. Nel pomeriggio del 19 febbraio, Maria De Filippi ha messo a punto la settima puntata del 2026, in programma su Canale 5 domenica 22 febbraio. Le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv raccontano una gara decisa in modo particolare: a votare sono stati alcuni spettatori presenti in studio, tre chiamati a esprimersi sulle esibizioni di canto e due su quelle di ballo. A offrire un parere tecnico ci hanno pensato Fiorella Mannoia per il canto ed Eleonora Abbagnato per la danza. Ospite musicale della puntata Briga.

Da qualche settimana la classe del talent è stata definita in modo definitivo: non sono più previste sfide d’ingresso e chi chiude la classifica all’ultimo posto non rischia l’eliminazione, ma perde la possibilità di presentarsi davanti ai professori per tentare l’accesso al Serale.

Per quanto riguarda il canto, la graduatoria vede Lorenzo al primo posto, seguito da Angie e Riccardo. Subito dopo si piazzano Valentina e Gard, mentre Elena occupa l’ultima posizione.

Nel circuito danza, il migliore della puntata è stato Nicola. Alle sue spalle Simone, poi Antonio. Giulia ha chiuso la classifica.

Intanto continua la corsa verso la fase serale del programma condotto da Maria De Filippi. Hanno già conquistato la maglia oro Emiliano e Alex per il ballo, Michele e Angie per il canto. Un nuovo allievo, secondo le anticipazioni, sarebbe riuscito a strappare l’accesso al Serale, rendendo la competizione sempre più serrata in vista delle prossime puntate.