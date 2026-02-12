REALITY SHOW
Anticipazioni Amici 25: chi sono gli allievi ammessi al Serale
Filippo 12/02/2026
Amici 25, le nuove anticipazioni
Amici 25 verso il Serale..
Anticipazioni Amici 25: chi sono gli allievi ammessi al Serale
Nuova registrazione per Amici 25 negli studi Elios di Roma. Maria De Filippi ha messo a punto la sesta puntata del 2026, in onda domenica 15 febbraio, e dalle anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv emergono già i primi verdetti importanti in vista della fase finale.
In studio, a valutare le esibizioni di canto, Giusy Ferreri e Drusilla Foer; per il ballo, invece, Raimondo Todaro insieme a Oriella Dorella e Anbeta Toromani. Ospite musicale della puntata la stessa Giusy Ferreri.
Come già stabilito nelle scorse settimane, non sono più previste sfide né nuovi ingressi nella scuola. Gli allievi che finiscono in fondo alle classifiche non possono essere candidati per il Serale, rendendo ogni esibizione decisiva.
Per il canto, la graduatoria vede al primo posto Michele con Bruises di Lewis Capaldi. A seguire Lorenzo con Il morso di Tyson di Brunori Sas, poi Elena che interpreta Rolling in the deep di Adele accompagnandosi con la chitarra. Quarto Gard con L’elefante e la farfalla di Michele Zarrillo, quinto Plasma con Stupida anima di Chiello. Chiude la classifica Valentina con Pink pony club di Chappell Roan.
Per il ballo, in vetta Emiliano con una coreografia sulle note di Angels di Robbie Williams. Secondo posto per Alex in un passo a due con Alessia, terzo Simone in coppia con Arianna. Quarta Kiara che danza su Telephone di Lady Gaga. Ultimo Nicola, impegnato in un passo a due con Chiara.
Nel corso della registrazione sono state assegnate tre maglie per il Serale. A conquistarle Michele ed Emiliano, primi nelle rispettive categorie, e anche Alex, che accede così ufficialmente alla fase finale del talent.