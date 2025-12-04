Anticipazioni Amici 25: ospiti, gare, sfide e..

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 7 dicembre 2025: ospiti, gare, sfide e novità dalla registrazione

Una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi è stata registrata e, come sempre, cresce l’attesa per scoprire cosa vedremo domenica 7 dicembre 2025 alle 14.00 su Canale 5. Di seguito una panoramica completa su ospiti, sfide, classifiche e momenti più discussi emersi durante la registrazione.

Anticipazioni Amici 7 dicembre 2025: tutti gli ospiti presenti in studio

Anche questa settimana il programma ha accolto volti noti del mondo dello spettacolo. Dopo le recenti partecipazioni di ex allievi e artisti come Irama, Stash, Annalisa, Emma, Sarah Toscano e molti altri personaggi della musica e della televisione, ecco chi ha raggiunto lo studio in questa registrazione.

Come giudici speciali sono arrivati Cristiano Malgioglio per la sezione canto e le ballerine Anbeta e Francesca Tocca per la sezione ballo. Oltre a questo, Cristiano Malgioglio si è esibito presentando il suo nuovo singolo, regalando al pubblico un momento musicale inedito.

Sfide di Amici 25: cosa è successo e chi resta nella scuola

Nella puntata non ci sono stati eliminati, ma le sfide hanno comunque creato tensione e colpi di scena.

La registrazione si apre con la sfida di Alessio, che riesce a confermare il proprio banco. Dopo il confronto, Maria De Filippi chiede ai due ballerini di esibirsi insieme in un pezzo hip hop, sottolineando quanto tenga alla performance.

Segue la sfida di Michele. La contro-sfidante entra ufficialmente nella scuola grazie al sì unanime dei professori dopo l’esecuzione della cover Lucciole. Tuttavia, Michele non viene eliminato: Rudy Zerbi cambia opinione su di lui durante la prova, soprattutto grazie al secondo brano, e decide di annullare la sfida. Michele dovrà comunque affrontarne un’altra in futuro.

Le prossime sfide annunciate riguarderanno Flavia e Plasma per il canto.

Gara canto: classifica aggiornata

Ecco come si sono posizionati i cantanti nella gara settimanale, insieme ai nomi degli allievi finiti a rischio.

Primo posto: Lorenzo

Secondo posto: Riccardo e Valentina (pari merito)

Terzultimo e penultimo posto: Flavia ed Elena, entrambe al ballottaggio. Flavia sceglie volontariamente di affrontare la sfida.

Ultimo posto: Plasma

Classifica ballo: esibizioni e risultati

La gara di ballo ha regalato diverse emozioni e qualche momento di tensione tra i professori, in particolare tra Alessandra Celentano e Anbeta, che hanno avuto un acceso confronto riguardo al percorso di Pierpaolo.

Ecco la classifica della settimana.

Primo posto: Alessio, che balla con Giulia Stabile

Secondo posto: Emiliano, in coppia con Chiara Bacci

Terzo posto: non comunicato

Quarto posto: Alex, con una coreografia individuale

Terzultimo e penultimo posto: Anna e Giorgia. La classe vota e manda Giorgia alla sfida.

Ultimo posto: Pierpaolo, che si esibisce con Elena

Altre novità dalla puntata

Nella parte finale della registrazione trovano spazio anche brevi momenti dedicati agli altri allievi: Maria Rosaria danza con Alessia, mentre Paola si esibisce con Francesco.

L’atmosfera in studio è stata particolarmente vivace a causa del dibattito tra Anbeta e la Celentano, nato dalle loro opinioni divergenti sulle capacità e sul percorso di Pierpaolo.