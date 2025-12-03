Un altro corteggiatore passa da Cristiana a Sara: anticipazioni

Anticipazioni Uomini e Donne del 2 dicembre: Ernesto mette pressione a Cristiana, potrebbe non sceglierla

Fanpage.it ha raccolto in esclusiva ciò che è accaduto nella registrazione di Uomini e Donne del 2 dicembre. A tenere banco è soprattutto il trono classico, dove Ernesto Passaro avverte Cristiana Anania che, se continuerà con i suoi dubbi, lui potrebbe arrivare a un “no”. Per Gemma Galgani arriva invece l’ennesima amarezza.

La puntata si apre come di consueto con il trono over. Gemma, convinta di un possibile riavvicinamento di Mario Lenti, aveva scelto di chiudere la conoscenza con Ciro. Tuttavia in studio scopre che Mario ha cenato con Maria G. e che tra i due sono scattati diversi baci. La dama torinese, che sperava in un nuovo inizio, si ritrova nuovamente delusa e appare molto provata.

In seguito, Edoardo e Paola raccontano un’uscita piacevole. Paola esprime parole lusinghiere per il cavaliere, a differenza di Gloria, Barbara e Rosanna, che nelle settimane precedenti avevano dato opinioni meno positive sulla frequentazione con lui.

Avanzano i percorsi di Cristiana Anania e Sara Gaudenzi

Nel trono classico si parla prima di Simone Bonaccorsi. Durante un ballo, il corteggiatore di Cristiana si avvicina a Sara Gaudenzi e le confida le sue impressioni su Ernesto Passaro e Federico Cotugno. Simone chiede poi di poter uscire con Sara, ma Cristiana rivela che non ha provato abbastanza interesse per portarlo in esterna. Decide quindi di eliminarlo, pur lasciandogli la possibilità di continuare a conoscere Sara.

Cristiana tenta in seguito un confronto in camerino con Ernesto, che nella registrazione precedente aveva lasciato lo studio in polemica. I due discutono delle rispettive sensazioni: Ernesto sostiene di avere il diritto di reagire con forza quando si sente messo in difficoltà, mentre Cristiana gli chiede maggiore determinazione nel dimostrarle interesse. Il corteggiatore, però, la avverte che potrebbe arrivare a un rifiuto finale qualora dovesse percepire ancora indecisione da parte sua.

Federico Mastrostefano ricorda i tempi del suo trono

Federico Mastrostefano ha avuto un aperitivo con Maria, una cena con Lucia e una colazione con Giulia. Alla fine comunica di voler proseguire solo con Lucia e Giulia, chiudendo invece con Maria. Anche la conoscenza con Emanuela si interrompe; lei viene immediatamente invitata da Luca a uscire, proposta che accetta. Lucia decide poi di chiudere anche con Marco, arrivato da poco per conoscerla.

Per quanto riguarda Marina, la dama mette un punto alle frequentazioni con Egidio e Walter, scegliendo di portare avanti il rapporto con Giovanni e Marcello. Durante la registrazione balla con Giovanni, segnale che il loro avvicinamento sta procedendo.

