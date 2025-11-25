Segnalazione choc sul trono di Ciro: “Si conoscevano già”

Segnalazione choc sul trono di Ciro: “Si conoscevano già”, le anticipazioni di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata il 24 novembre, rese note in anteprima da Fanpage.it, mostrano una serie di sviluppi sia nel parterre over che nel trono classico. L’appuntamento si apre con Barbara De Santi e Mario Lenti: la dama, pur dichiarandosi incuriosita dalla conoscenza, ammette di non provare un reale trasporto fisico e decide quindi di interrompere la frequentazione. Dopo un confronto in studio, Barbara chiarisce che tra loro potrebbe esserci al massimo un’amicizia.

Nuovo corteggiatore per Gemma

Al centro della puntata arriva Gemma Galgani, sorpresa nello scoprire che Roberto S. era uscito con Giusy. Quest’ultima preferisce chiudere con lui, e Roberto propone a Gemma un’uscita immediata. Lei però rifiuta, interpretando la proposta come un ripiego. Per Gemma arriva poi un nuovo corteggiatore: Antonio, 63 anni, che lei sceglie di conoscere.

Non mancano momenti tesi tra Gianmaria, Federica G. e Jone. Federica scopre che il cavaliere ha trascorso del tempo con Jone, pur senza alcun bacio. Alessio, intervenendo in studio, giudica la situazione in modo critico. Nonostante questo, sia Jone che Federica mostrano dispiacere per la fine della loro conoscenza con lui; Federica accetta anche di ballare con Alessio.

Atmosfera romantica invece per Sabrina e Massimiliano, che in esterna condividono baci e tenerezze. Il clima si raffredda quando per Sabrina arriva un nuovo cavaliere: Massimiliano non reagisce con gelosia e lei resta delusa. Anche Mario avvia una conoscenza con una nuova dama, che decide di trattenere.

Mauro e Lucia proseguono bene, ma la dama accoglie comunque un altro signore interessato a conoscerla.

Federico Mastrostefano vive un momento vivace: dopo un’uscita con Marta, quest’ultima scopre che lui vedrà anche Lucia la stessa sera, reazione che la sorprende.

Emanuela esce con Federico R., ma nessuno dei due sente un’attrazione forte. Annamaria interviene e insieme a Emanuela ipotizza che Federico possa essere ancora legato emotivamente alla sua precedente relazione.

Dopo due settimane, Tiziana chiude con Marcello, delusa dal fatto che lui abbia iniziato a vedere Marina. Quest’ultima, sebbene colpita negativamente da alcuni commenti del cavaliere, decide comunque di trascorrere la serata con lui.

Trono classico, una segnalazione choc su Ciro

Sul versante del trono classico arrivano momenti intensi: dopo l’esterna della settimana precedente, Nicole si lascia andare e ammette apertamente i suoi sentimenti per Flavio. Il tronista si mostra toccato dalle sue parole, ma il suo percorso include anche un’uscita con Martina. I due passano una serata romantica alla Fontana di Trevi, che si conclude con un bacio e con la dichiarazione della corteggiatrice di essersi molto legata a lui. Vedendo le immagini, Nicole confessa di non vivere serenamente la situazione e spera che Flavio possa prendere una decisione definitiva senza prolungare troppo l’attesa.

Spazio infine a Ciro Solimeno, alle prime uscite da tronista. L’incontro con Ale si svolge su una pista di atletica, dove i due scherzano e mostrano subito una buona intesa. Ale ricorda di aver incrociato Ciro in palestra e confessa che già allora lo aveva notato. Tra battute e piccoli momenti di imbarazzo, l’esterna si chiude in modo positivo. In studio, entrambi confermano di essersi trovati bene, con Ale che ammette di provare un forte imbarazzo ogni volta che lo guarda.

Ma non è tutto, anzi, il “meglio” deve ancora venire. Perchè Lorenzo Pugnaloni, dopo le sue anticipazioni condivise su Instagram, ha pubblicato alcune segnalazioni shock sulla nuova corteggiatrice di Solimeno. Secondo quanto emerso, Alessia sarebbe l’ex di Raul Dumitras e amica di Martina De Ioannon, avrebbe già un’agenzia alle spalle e un profilo tiktok abbastanza seguito. Sarebbe stata la sua stessa agenzia a spingerla a scendere per corteggiare il tronista napoletano, anche se lei in passato avrebbe dichiarato di non provare attrazione per lui.

Ciliegina sulla torta? Alessia la corteggiatrice, dopo la registrazione, ha pubblicato una Instagram Story scrivendo “..già tutto previsto”, una frase ormai cult di questa saga che non smette mai di regalare sorprese, sarà un caso?