Anticipazioni U&D: addii definitivi e Ciro Solimeno..

Nella giornata di martedì 6 gennaio 2026 si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e Donne, che hanno portato in studio tensioni, confronti serrati e decisioni importanti, soprattutto nel parterre del trono over, ancora una volta protagonista assoluto della puntata.

Le anticipazioni, raccolte da Lorenzo Pugnaloni, raccontano di un clima acceso, fatto di gelosie, chiarimenti e chiusure definitive. Anche il trono classico ha contribuito a movimentare la registrazione, con esterne che hanno alimentato rivalità tra le corteggiatrici e messo alla prova le scelte del tronista.

Anticipazioni trono over

Nel trono over, l’attenzione si è concentrata su Sebastiano Mignosa e sulla conoscenza avviata con la nuova dama Manuela. I due sono usciti insieme e il cavaliere aveva manifestato l’intenzione di continuare a frequentarla. In studio, però, è intervenuta Elisabetta, che non ha nascosto il proprio fastidio per l’atteggiamento di Sebastiano. La dama gli ha posto una condizione chiara: per andare avanti con lei avrebbe dovuto interrompere ogni rapporto con Manuela. Dopo un momento di incertezza, Sebastiano ha accettato, ma il confronto si è comunque concluso con un colpo di scena. Elisabetta ha deciso di chiudere la frequentazione, invitando il cavaliere a proseguire il suo percorso con Manuela senza ulteriori vincoli.

Spazio anche ad Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, che hanno raccontato di essere usciti a cena e di essersi scambiati un bacio. Un segnale positivo, anche se Rosanna ha precisato di voler andare avanti solo quando avrà la certezza che il legame di amicizia tra Alessio e Giuseppe non interferisca con la loro conoscenza.

Rottura definitiva, invece, per Magda Catozzi e Mario Lenti. Dopo settimane di incomprensioni, la dama si è detta delusa dal comportamento del cavaliere. Il confronto in studio è stato lungo e acceso, fino alla decisione condivisa di interrompere ogni rapporto e chiudere definitivamente la frequentazione.

Anticipazioni trono classico

Per quanto riguarda il trono classico, sono state mostrate due esterne che hanno contribuito ad accendere il dibattito in studio. Nella prima, Ciro Solimeno è uscito con Elisa. Durante l’incontro, la corteggiatrice ha ribadito l’importanza della sincerità, anche quando può risultare scomoda. Un’affermazione che ha scatenato una discussione in studio, interpretata come un riferimento diretto ad Alessia Antonietti. Tra le due è nato uno scontro acceso che ha spaccato il pubblico.

La seconda esterna ha visto Ciro insieme ad Alessia M., che lo ha portato a pattinare sul ghiaccio. Un momento più leggero, ma accompagnato da riflessioni importanti. Alessia ha espresso dubbi sul fatto che il tronista possa costruire qualcosa di vero frequentando più ragazze allo stesso tempo. Ciro, però, ha ribadito di non voler imporre limiti al suo percorso, preferendo conoscere tutte senza preclusioni e lasciando che le emozioni facciano il loro corso.