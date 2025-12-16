Anticipazioni Uomini e Donne: corteggiatore abbandona..

Anticipazioni Uomini e Donne: corteggiatore abbandona..

Fanpage.it ha diffuso in anteprima le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne avvenuta oggi, martedì 16 dicembre. La puntata si è concentrata in particolare sui percorsi di Sara Gaudenzi e Cristiana, tra discussioni accese, dichiarazioni importanti e colpi di scena, senza dimenticare le dinamiche del Trono Over.

Durante la registrazione è stata mostrata l’ultima esterna tra Sara e Jakub. Nel confronto, lui ha messo in evidenza le profonde differenze caratteriali che li separano, mentre la tronista lo ha accusato di essere eccessivamente razionale. Tornati in studio, il clima si è fatto subito teso: Sara si è detta infastidita e delusa, convinta di essere stata presa in giro. Jakub, dal canto suo, ha spiazzato tutti ammettendo che, qualora venisse scelto, direbbe no. Il corteggiatore ha spiegato di avere bisogno di capire se le loro diversità possano davvero convivere. La discussione tra i due è degenerata fino a portare Jakub a lasciare lo studio, ribadendo ancora una volta di avere un modo di pensare completamente diverso da quello della tronista.

Il trono di Cristiana, colpi di scena..

Situazione emotivamente intensa anche per Cristiana. Dopo la puntata precedente, la tronista ha vissuto un momento di crisi legato ai comportamenti e alle parole di Ernesto. Lui l’ha raggiunta in camerino e, a sorpresa, le ha confessato di essersi innamorato, lasciandola senza parole. Nel frattempo, Cristiana ha continuato la conoscenza con Federico: tra i due, durante un’esterna, è scattato anche un bacio.

Spazio poi al Trono Over. Gemma Galgani ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere, Mauro, con il quale ha trascorso una serata piacevole. Tuttavia, l’uomo ha espresso dubbi sul reale interesse di Mario, convinto che sia ancora legato a Gemma solo per restare nel programma. Mario, dal canto suo, ha criticato Mauro, sostenendo che non sia adatto alla dama. Gemma non ha nascosto il suo fastidio, arrivando ad accusare Mario di comportarsi come un pagliaccio.

Prosegue infine la conoscenza tra Arcangelo e Magda, usciti nuovamente insieme. Nonostante ciò, la dama ha manifestato qualche incertezza sull’attrazione di lui nei suoi confronti. Arcangelo ha cercato di rassicurarla, mentre Sebastiano si è detto convinto che Magda non possa realmente essere interessata a un uomo come lui.