Anticipazioni Uomini e Donne: bacio appassionato e scontri

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 25 novembre: baci, litigi e nuovi colpi di scena

Martedì 25 novembre si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi. La puntata ha offerto numerosi momenti significativi sia nel trono over che nel percorso dei tronisti. Di seguito una panoramica completa di ciò che è accaduto in studio, come riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Trono over: Gemma sorprende tutti, Marina in lacrime

La registrazione si è aperta con Gemma Galgani, protagonista di un bacio a stampo con Antonio davanti al pubblico. Parallelamente, la dama ha deciso di interrompere la frequentazione con Roberto.

Momento difficile per Marina, che ha lasciato lo studio piangendo. La dama aveva difeso con decisione Marcello, ma ha ricevuto numerose critiche da parte degli altri presenti. Nonostante la tensione, è rientrata dichiarando di voler proseguire la conoscenza con lui.

Per quanto riguarda le altre frequentazioni, Sabrina Zago ha concluso la sua conoscenza con Carlo, mentre prosegue quella con un altro cavaliere dallo stesso nome. Mario Lenti ha manifestato delusione per la scelta di Barbara De Santi di chiudere la loro relazione, sostenendo che la dama sia stata condizionata dall’atmosfera in studio.

Trono classico: riavvicinamenti, bacio appassionato, gelosie e scontri accesi

La situazione tra Sara Gaudenzi e Marco Veneselli sembra essersi calmata, con i due che hanno ritrovato un po’ di serenità. Tuttavia, la tronista è uscita anche con un nuovo corteggiatore, Raien. Questa scelta ha provocato malumori in Jakub, che si è mostrato infastidito e ha discusso con Sara. La tronista ha spiegato che dovranno chiarire, lasciando intendere che potrebbe decidere di portarlo nuovamente in esterna.

Cristiana Anania ha fatto un’esterna con Ernesto Passaro, durante la quale è scattato un bacio. Questo ha provocato un acceso confronto in studio: Federico Cotugno non ha gradito il coinvolgimento tra la tronista ed Ernesto, dando vita a un botta e risposta piuttosto vivace.

Nel corso della registrazione non si è parlato di Ciro Solimeno né di Flavio Ubirti.