A Caduta Libera una storica ballerina di Amici come valletta

Amici 25, Isobel Kinnear lascia temporaneamente il talent: ecco il nuovo progetto a cui prenderà parte

Isobel Kinnear, ballerina professionista del cast di Amici, si prepara a mettere in pausa – almeno per un po’ – la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. La notizia ha iniziato a circolare dopo la registrazione della decima puntata del talent, che sarà trasmessa domenica prossima su Canale 5. Durante la puntata, la conduttrice ha rivelato una novità riguardante la giovane artista: la sua assenza per alcune settimane, dovuta a quello che è stato descritto come “a una nuova esperienza”.

Nelle ultime ore sono arrivati ulteriori dettagli grazie all’approfondimento di Giuseppe Candela pubblicato sul suo spazio A Lume di Candela su Dagospia. Secondo il giornalista, la ballerina avrebbe salutato momentaneamente Amici perché impegnata in un nuovo progetto televisivo di grande rilievo.

A quanto sembra, Isobel sarebbe stata selezionata come valletta parlante della nuova edizione di Caduta Libera, in onda da domenica 7 dicembre con la conduzione di Max Giusti. Le anticipazioni spiegano che dopo il positivo risultato ottenuto da La Ruota della Fortuna, Mediaset avrebbe scelto di affiancare al conduttore una figura femminile fissa e attiva. Ecco quanto riportato:

“Dopo l’esperimento riuscito a La Ruota della Fortuna, Mediaset ha deciso di aggiungere una valletta parlante anche a Caduta Libera. Il programma tornerà in onda domenica 7 dicembre (giorno in cui L’Eredità non andrà in onda per la prima della Scala) con la conduzione di Max Giusti. Al suo fianco ci sarà la ‘nuova Samira’, la prescelta è Isobel Kinnear. Si tratta della ballerina australiana nata ad Amici e ora nel programma come professionista. Per un periodo lascerà il talent di Maria De Filippi.”

A quanto pare, quindi, Isobel si appresta a vivere un’importante esperienza televisiva che, per qualche tempo, la terrà lontana dal palco che l’ha vista crescere. Resta da capire se la sua sarà davvero solo una pausa temporanea o se questa occasione aprirà nuove strade permanenti nel mondo dello spettacolo.