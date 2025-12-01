Anticipazioni Uomini e Donne: in studio un medico per Gemma

Fanpage.it ha ottenuto in esclusiva i dettagli di ciò che è accaduto durante la registrazione di Uomini e Donne di lunedì 1 dicembre. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, Gemma Galgani, protagonista di un momento particolarmente intenso che ha spinto Tina Cipollari a chiedere l’intervento di un medico all’interno dello studio.

Cosa è successo a Gemma durante la puntata

Nel corso della registrazione, Gemma ha deciso di mettere fine alla frequentazione con Antonio T. e con Roberto S. Proprio mentre comunicava la sua decisione, è arrivato un nuovo pretendente: Ciro, intenzionato a conoscerla. Gemma, incuriosita, ha accettato di tenerlo in studio per vedere come potrebbe evolvere la situazione.

Poco dopo, è tornato in pista Mario. Il cavaliere ha invitato Gemma a ballare e, durante il lento, la dama si è lasciata sopraffare dall’emozione, scoppiando in lacrime. Il suo improvviso crollo ha fatto preoccupare i presenti, tanto che Tina, notandola scossa, ha chiesto l’intervento di un medico per verificarne le condizioni.

Il gesto di Mario ha fatto pensare a una possibile riapertura tra i due, ma non tutti nello studio credono nella buona fede dell’uomo. Barbara, infatti, è intervenuta ricordando che Mario, tempo addietro, le avrebbe confidato di non avere alcun interesse a frequentare Gemma, insinuando quindi che il suo avvicinamento non sarebbe del tutto sincero.