Amici 25, anticipazioni: eliminati, sfide e tre nuovi ingressi

Amici di Maria De Filippi 25, anticipazioni puntata 23 novembre 2025: ospiti, prove, sfide e novità

Tutto è pronto per il nuovo appuntamento domenicale con Amici di Maria De Filippi. La puntata del 23 novembre 2025 è stata registrata e le anticipazioni rivelano già cosa accadrà in studio tra ospiti, gare interne, sfide e possibili cambiamenti nella classe. Ecco cosa vedremo nel prossimo pomeridiano.

Anticipazioni Amici 25 del 23 novembre: ospiti e giudici

Per la puntata di domenica sono previsti diversi ospiti musicali e alcune figure chiamate a giudicare le performance degli allievi. In studio arriveranno Noemi e Fiorella Mannoia per valutare le esibizioni di canto, mentre Sergio Bernal sarà l’esperto esterno per la categoria ballo.

Noemi tornerà anche in veste di ospite musicale con la presentazione del suo nuovo brano, Bianca. Atteso anche l’arrivo di Fulminacci, che si esibirà nel corso della puntata.

Sfide, nuovi ingressi ed esito delle prove

La settimana è stata particolarmente movimentata per gli allievi. Maria Rosaria ha affrontato la sua sfida durante il daytime del 19 novembre, riuscendo a superarla. Tuttavia, la maestra Celentano ha precisato che dovrà mostrare miglioramenti rapidi se vuole mantenere il suo banco nel prossimo mese.

Non ci sono stati eliminati, ma tre nuovi allievi sono entrati nella scuola: Lorenzo ed Elena per il canto e Giorgia per la danza classica. I nuovi arrivati dovranno scegliere a quale insegnante affidarsi. Elena, in particolare, è stata proposta da Anna Pettinelli.

Pierpaolo e Riccardo hanno vinto le rispettive sfide della settimana.

Per la prossima puntata sono finite in sfida Flavia e Plasma per il canto, mentre per il ballo toccherà ad Alessio. Per stabilire chi dovrà affrontare la sfida tra Paola ed Emiliano, i compagni hanno votato scegliendo Paola, anche se Emiliano si è proposto come sostituto. La decisione finale verrà presa in casetta.

Gara di canto: la nuova classifica

Durante la competizione di canto, gli allievi sono stati valutati formando una nuova classifica:

1. Valentina

2. Michele con Vampire di Olivia Rodrigo

3. Gard

4. Opi con Tu sei per me. Zerbi ha commentato che finalmente le canzoni scelte iniziano a valorizzarlo

5-6. Angie e Plasma. Angie si è esibita in One degli U2, Plasma in Tasche piene di sassi

Ultimo posto: Flavia con Due vite di Marco Mengoni

Gara di ballo: come è andata

Per la categoria danza, gli allievi hanno ottenuto le seguenti posizioni:

1. Maria Rosaria

2. Alex

3. Pierpaolo

4. Anna

5-6. Emiliano e Paola

Ultimo posto: Alessio

Inediti presentati alle radio

Questa settimana nuovi brani sono stati ascoltati dagli esperti delle radio. Dopo le proposte di Michelle, Gard, Angie, Plasma e Opi, anche altri allievi hanno ricevuto i primi giudizi:

Valentina ha cantato il suo brano firmato da Angelina.

Sono stati ascoltati anche gli inediti di Flavia, Riccardo e Michele.

Amici 25, news dal programma

Durante la registrazione di questa puntata è stato girato anche un segmento destinato al daytime della settimana successiva. In quel momento alla conduzione non c’era Maria De Filippi ma Lorella Cuccarini, probabilmente impegnata a presentare l’ingresso ufficiale dei tre nuovi allievi.

Elena, proposta da Anna Pettinelli, ha cantato per entrare nella scuola. Lorenzo si è esibito con un suo inedito e una cover accompagnandosi con la chitarra Marla. La ballerina Giorgia ha mostrato la variazione di Kitri e Mount Everest, una coreografia tra moderno e neoclassico.