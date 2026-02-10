Anticipazioni Uomini e Donne: scatta il bacio per Ciro e per Sara

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, al centro Ciro e Sara

Anticipazioni Uomini e Donne: bacio per Ciro e per Sara.

Anticipazioni Uomini e Donne: scatta il bacio per Ciro e per Sara

Nuove dinamiche e colpi di scena nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, dove sia il trono classico sia l’over hanno regalato momenti destinati a far discutere. Tra esterne sempre più intense e decisioni inaspettate, l’atmosfera in studio si è scaldata rapidamente.

Sul trono classico, riflettori puntati su Ciro, sempre più vicino a Martina. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, tra i due è emersa una forte sintonia già fuori dallo studio. L’esterna si è conclusa con un bacio, gesto che ha acceso il dibattito una volta rientrati davanti alle telecamere. Dopo il confronto, il tronista campano ha preso una decisione netta, scegliendo di eliminare Alessia, originaria di Messina.

Non è stata da meno Sara, che ha deciso di approfondire la conoscenza con Alessio. Anche in questo caso l’esterna ha segnato un passo avanti importante: tra i due è scattato il bacio, confermando un interesse che sembra crescere di puntata in puntata.

Passando al trono over, per Gemma Galgani è arrivato un nuovo cavaliere, volto già noto al pubblico del programma. Nonostante il ritorno, però, la dama torinese ha preferito non proseguire la conoscenza, decidendo di non tenerlo.

Tentativo fallito anche per Sebastiano, che ha provato a riavvicinarsi a Elisabetta. La dama, conosciuta come la panettiera dell’Isola d’Elba, è rimasta ferma sulle proprie posizioni, chiudendo ogni spiraglio.

Nessun lieto fine nemmeno per Edoardo e Paola. Lui ha spiazzato lo studio con una dichiarazione importante, accompagnata dall’invito a lasciare insieme il programma, ma la risposta di lei è stata negativa. Un rifiuto che ha acceso le critiche nei confronti di Paola, finita al centro delle discussioni tra opinionisti e pubblico.