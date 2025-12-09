Uomini e Donne, anticipazioni del 9 dicembre: Flavio annuncia..

Durante la registrazione di Uomini e Donne di martedì 9 dicembre, come riporta Fanpage, è stato Flavio Ubirti a catturare l’attenzione con un annuncio importante: il tronista ha fatto sapere che il suo percorso sta per concludersi. Secondo quanto emerso, avrebbe deciso di arrivare alla scelta entro un paio di settimane.

Prima del momento finale, però, Flavio ha chiesto alla redazione di poter trascorrere un’intera giornata con entrambe le corteggiatrici rimaste, Nicole Belloni e Martina Cardamone. L’obiettivo è capire meglio come vivono e come si comportano nella loro quotidianità, così da sciogliere gli ultimi dubbi.

Al momento, sembrerebbe che Nicole abbia un leggero vantaggio. In esterna con Martina, infatti, Flavio ha dichiarato di averla percepita un po’ “impostata”, un’impressione che avrebbe raffreddato il legame tra i due. Con Nicole, invece, il tronista si sarebbe sentito più a suo agio, notando una spontaneità che potrebbe convincerlo definitivamente.

I primi passi del trono di Ciro Solimeno

Ciro Solimeno sta iniziando il suo percorso con due uscite importanti, una con Elisa e una con Alessia.

Con Elisa il clima all’inizio sembrava un po’ rigido, ma la corteggiatrice ha spiegato di essere una persona che impiega del tempo ad aprirsi. La situazione si è sciolta e Ciro ha scelto di continuare a conoscerla, arrivando anche a ballare insieme a lei in studio.

Anche l’esterna con Alessia è stata positiva. La tiktoker ha voluto chiarire pubblicamente le voci che la volevano vicina a Raul Dumitras: secondo lei erano solo pettegolezzi infondati. Con Ciro, invece, ha detto di aver scoperto una sintonia inaspettata.

Le dinamiche del trono over

Nel parterre over non sono mancati i momenti di tensione. Gemma Galgani ha accusato Mario Lenti di aver baciato Maria G. solo per allontanarsi da lei, sostenendo che non ci sia un vero interesse. Dubbi arrivano anche su Maria, che non ricorderebbe con precisione il bacio della sera prima. Mario, però, continua per la sua strada e accoglie una nuova signora, che decide subito di non fermarsi.

Clima più delicato tra Sabrina e Carlo, che hanno raccontato di aver passato la notte insieme. Sabrina, pur definendo Carlo “un porto sicuro”, ha dichiarato di avere bisogno di più tempo e ha accettato di conoscere un altro cavaliere. Carlo ne soffre e confessa di essere innamorato. Le critiche di Tina Cipollari spingono Sabrina a lasciare lo studio in lacrime, salvo poi rientrare per rimproverare Carlo: secondo lei non l’ha difesa abbastanza. Lui nega e rimane convinto che alla fine usciranno insieme.

Cinzia e Rocco, invece, comunicano la fine della loro conoscenza. Paolo, dal parterre, mostra interesse per Cinzia e lei sceglie di restare. Per Rocco non c’è la stessa sorte: nessuna dama vuole incontrarlo e lui lascia il programma.

Prosegue, invece, la conoscenza tra Arcangelo e Magda, che raccontano di aver passato una serata insieme conclusa con un bacio. Sebastiano interviene criticando Arcangelo, ma Magda lo blocca ricordando come fosse stato proprio lui a farla soffrire.

Infine, Rosanna dichiara di voler conoscere Alessio, che però rifiuta per rispetto di un’amicizia con Giuseppe.

La puntata si chiude con Roberto che dedica una poesia a Gemma, nella speranza di riconquistarla. La dama però dice no: non vuole creare false aspettative e decide di troncare del tutto.