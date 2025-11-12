Anticipazioni Uomini e Donne: Ciro Solimeno e ritorno di..

Anticipazioni Uomini e Donne: registrazione dell’11 novembre 2025

Martedì 11 novembre si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Anche questa volta non sono mancati colpi di scena tra i protagonisti del trono classico e del trono over. Ecco tutto ciò che è accaduto in studio.

Roberta e Alessandro tornano ospiti con un gesto importante

Durante la registrazione sono tornati in studio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. L’ex cavaliere ha sorpreso tutti portando le chiavi di casa sua per consegnarle a Roberta, un gesto che lascia intendere la volontà di una convivenza imminente.

Nel parterre over, invece, Agnese De Pasquale e Roberto erano pronti a lasciare la trasmissione insieme, ma tra loro è scoppiata una discussione. Agnese ha infatti ricevuto una segnalazione su una presunta uscita di Roberto con Francesca, una ex dama del programma. Roberto si è difeso spiegando che l’incontro è avvenuto prima che conoscesse Agnese.

Anche Francesco e Lucia sembravano pronti a lasciare il programma, ma la dama ha stupito tutti chiedendo l’ingresso di un nuovo signore venuto per conoscerla. Nel frattempo, Federico Mastrostefano ha chiuso la conoscenza con Marta e Talia, scegliendo di frequentare una nuova dama di nome Emanuela.

Sara e Flavio al centro delle nuove dinamiche del trono classico

La puntata è poi proseguita con la tronista Sara Gaudenzi, che ha realizzato due nuove esterne: una con Jakub e una con Marco Veneselli. Tra Sara e Jakub è scattato un altro bacio, il terzo dall’inizio della loro conoscenza. Con Marco, invece, l’esterna è stata piuttosto tesa: i due hanno discusso a causa della gelosia di lui nei confronti di Jakub, cosa che a Sara non piace.

Per quanto riguarda Flavio Ubirti, il tronista ha baciato in esterna Martina Cardamone. Questa scelta ha spinto Nicole Belloni ad abbandonare lo studio visibilmente delusa. Flavio l’ha rincorsa dietro le quinte, ma la registrazione si è conclusa senza rivelare cosa sia accaduto dopo.

Ciro Solimeno..

Infine, per Ciro Solimeno erano presenti in studio solo poche delle ragazze conosciute nell’appuntamento al buio della puntata precedente.