Fabrizio Corona spiazza: “Ho una malattia brutta”

Preoccupazione per le condizioni di Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi l’ex paparazzo aveva condiviso su Instagram alcune immagini che lo ritraevano su un letto d’ospedale, accompagnate dalla frase: “Non mi state fermando, mi state ricreando”. Poco dopo aveva aggiunto un aggiornamento spiegando di essere ricoverato in cardiologia e di non sentirsi bene da settimane.

Ospite del programma radiofonico Nzistology su Radio Marte, condotto da Fabio Brescia, Corona ha deciso di raccontare qualcosa in più sulla sua situazione. “Ho detto spesso di essere immortale, ma questa cosa adesso potrei ritrattarla. Non sono mai stato male in vita mia e invece adesso sono due mesi che sto male. Sono venuto qui anche per chiarire cosa è successo. È un mese che ho una malattia brutta e non guarisco. Sono stato ricoverato varie volte, ho fatto tutti gli esami possibili e immaginabili. Ho avuto un virus, ora ho questa malattia e non riescono a curarla. Per me, che non sono abituato a convivere con la malattia, è una grossa fatica”.

Il 51enne ha spiegato che i medici gli avrebbero consigliato uno stop di almeno dieci giorni, ma lui non sembra intenzionato a rallentare, impegnato com’è tra il suo progetto Falsissimo e le serate in giro per l’Italia. “I medici mi hanno detto che mi devo fermare per almeno dieci giorni, ma come faccio? Io ho un amico, un regista di Netflix che mi ha detto che i grandi campioni come Cristiano Ronaldo, quando subiscono un infortunio si fermano. Io però non me lo posso permettere, non ho il tempo di Ronaldo, specialmente in questo momento. Adesso ogni giorno vale oro per me, sto combattendo la battaglia più importante della mia vita. Ogni giornata ha un grande valore e non posso proprio mettermi in pausa. Non starò a letto staccato dal mondo”.

Non è stato specificato di quale patologia si tratti, ma durante l’intervista l’ex marito di Nina Moric è apparso visibilmente affaticato, con toni più lenti rispetto al solito.

Già lunedì scorso, intervenendo al Peppy Night insieme a Peppe Iodice, Corona aveva raccontato di aver toccato i 42 di febbre e di essere stato ricoverato due volte nel giro di pochi giorni: prima per controlli legati a valori alterati, poi dopo un malore che lo aveva costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. “Se ero in una struttura private? Ma no, ero in un ospedale pubblico. Ho fatto due giorni di ricovero per dei check-up. Poi sono stato malissimo e mi hanno portato al pronto soccorso del Fatebenefratelli e mi hanno trattato come un ospedale privato, sono stato ricoverato anche lì, ma al pronto soccorso, sono stati tutti bravissimi”.

Anche in quell’occasione non aveva fornito dettagli precisi sulla diagnosi, limitandosi a parlare di esami, ricoveri e di un periodo particolarmente delicato dal punto di vista fisico.