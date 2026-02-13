Alfonso Signorini: “L’unico modo per sopravvivere a questi mesi”

Alfonso Signorini interviene dopo la diffusione di alcune chat mostrate in tv e torna a parlare anche del periodo complicato che sta attraversando. I messaggi, risalenti al 17 settembre 2024, sarebbero uno scambio tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, già finita al centro delle cronache per la vicenda che la vede contrapposta all’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Nelle conversazioni si farebbe riferimento a un presunto “giro gay di destra” e verrebbero citati alcuni nomi, tra cui quello di Signorini.

Interpellato dal Corriere della Sera, il conduttore ha dichiarato di non essere a conoscenza né delle chat né del contesto in cui sarebbe stato menzionato. Nel suo intervento ha spiegato di aver scelto di allontanarsi dal clamore mediatico per proteggersi in un momento delicato, segnato anche dalle tensioni con Fabrizio Corona.

“L’unico modo per sopravvivere a questi mesi è stato quello di isolarmi dal resto del mondo. Sembrerà impossibile, ma apprendo ora da voi della chat tra Ranucci e Boccia. Posso solo dire che non sapevo di appartenere a un fantomatico “giro gay” per giunta in così “amabile” compagnia. Mi intriga molto l’identità del misterioso signor B. Io rimango fermo al signor K. Ma dubito che la signora Boccia frequenti Kafka“.

Con queste parole, Signorini ha scelto di rispondere con una punta di ironia, negando qualsiasi coinvolgimento nelle vicende citate e sottolineando di aver scoperto l’esistenza delle chat soltanto attraverso la stampa. Al momento non risultano ulteriori commenti da parte degli altri protagonisti chiamati in causa.