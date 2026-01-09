Ilary, divorzio da Totti e nuovo matrimonio in vista

Ilary, divorzio da Totti e nuovo matrimonio in vista

Ilary Blasi e Bastian Muller sembrano più uniti che mai e, dopo tre anni di relazione, l’ipotesi di un nuovo matrimonio inizia a farsi sempre più concreta. La conduttrice, che con l’imprenditore tedesco ha ritrovato serenità e complicità, potrebbe essere pronta a dire di nuovo “sì”, questa volta dopo aver definitivamente chiuso il capitolo con Francesco Totti.

Negli ultimi mesi Ilary e Bastian hanno condiviso viaggi, vacanze e momenti in famiglia, mostrando sui social un’intesa solida. Durante le festività natalizie, inoltre, non è passato inosservato uno scatto pubblicato da Blasi in cui compare un anello all’anulare sinistro. Un dettaglio che ha subito acceso le voci: semplice gioiello o simbolo di una promessa? Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il gossip corre veloce.

La fine del 2025 li ha visti insieme a Cortina d’Ampezzo, dove hanno soggiornato in un resort di lusso. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, la coppia avrebbe alloggiato in una suite da 85 metri quadri con vasca idromassaggio, concedendosi una pausa esclusiva all’insegna del relax. Ed è proprio il magazine a svelare un dettaglio cruciale sul futuro della conduttrice: il mese in cui dovrebbe arrivare la firma del divorzio da Francesco Totti.

Gli anni successivi alla separazione non sono stati semplici. Ilary e l’ex capitano della Roma si sono affrontati anche nelle aule di tribunale, in una battaglia legale che ha fatto a lungo discutere. Nonostante tutto, però, i rapporti con i figli sembrano essere rimasti solidi, anche se negli ultimi tempi non sono mancati rumors su momenti di tensione tra Chanel e il padre.

Il divorzio previsto

Se sul fronte professionale il futuro appare ancora incerto – con i progetti televisivi momentaneamente in stand by e il destino de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello ancora da definire – nella vita privata di Ilary Blasi il momento sembra decisamente positivo. L’amore con Bastian Muller procede a gonfie vele e l’idea di un nuovo matrimonio non appare più così lontana.

Sempre secondo Gente, “a marzo è prevista la firma del divorzio tra Ilary e il Pupone. Lei sarà libera, quindi, di cominciare una nuova vita”. Un passaggio fondamentale che potrebbe aprire la strada a nuove scelte importanti. Per ora non resta che attendere: se son rose, fioriranno.