Dario Cassini, noto comico italiano, è pronto a sbarcare all’Isola dei Famosi 2024 nel ruolo di nuovo naufrago, nel corso dell’ottava puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria. Ma chi è nella vita privata? Nonostante sia un personaggio pubblico, Cassini ha sempre mantenuto un riserbo assoluto sul suo privato.

Tanto esuberante ed attivo sul palcoscenico quanto riservato nella vita privata. Dario Cassini, nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 ha sempre preservato la sua vita fuori dal palcoscenico. In merito alla sua sfera sentimentale, del comico sappiamo che ha una compagna della quale però non è noto neppure il nome. La sola cosa certa è che starebbero insieme da diverso tempo.

Dario Cassini e la sua compagna, tuttavia, hanno un figlio, Raffaele. Il nome è stato scelto come omaggio al nonno che non ha mai conosciuto e che è morto a causa di un incidente d’auto quando l’attore e comico aveva solo tre anni. Cassini è diventato padre a 55 anni, e sulla paternità tardiva ha dichiarato a Il Mattino:

Non ne ho un’altra per un paragone. So che mio figlio sta in cima e gli impegni vengono dopo. A 55 anni è un dono. Continuerò a fare le mie scemenze, ma dico più no di prima per godermelo.