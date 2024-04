Fedez, nuova vita dopo Chiara Ferragni: paparazzata con una donna e notti in discoteca, colpo di scena in arrivo?

La fine dell’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è ormai una realtà. Dopo la separazione, i due hanno smesso di seguirsi anche sui social e, considerando la scomparsa dei tag, non è chiaro chi abbia bloccato chi. Intanto spuntano le prime paparazzate del rapper e della sua nuova vita da single.

Fedez, la nuova vita da single dopo Chiara Ferragni

Fedez, con la fine del suo matrimonio, è tornato a sperimentare la vita da single tra paparazzate e vita notturna in discoteca in compagnia di amici ed amiche. Il settimanale Chi lo ha paparazzato in compagnia di una donna in Ferrari.

Tra i vari impegni lavorativi il rapper ed imprenditore si concede anche qualche serata in discoteca, come documentato dal noto magazine di gossip sul nuovo numero in edicola. Negli scatti, l’ex della Ferragni è stato immortalato durante una serata milanese tra locali e party insieme ad amici ed amiche.

Dopo una cena a Casa Cipriani Milano, “luogo dove si entra solo se si è soci”, fa sapere il settimanale, Fedez avrebbe trascorso del tempo anche nel noto locale milanese, l’Armani Privè. Successivamente avrebbe raggiunto la discoteca in Ferrari in compagnia di un’amica. Terminata la serata sarebbe rientrato nella sua nuova casa in compagnia di due ragazze e due amici.

“Accortosi dei fotografi, invece di affrontarli a muso duro, li saluta con un sorriso”, si legge ancora. Nonostante la sua nuova vita da single però, il settimanale Chi non esclude un ritorno di fiamma con Chiara Ferragni: