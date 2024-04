Il quinto serale di Amici 23, andato in onda ieri su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, ha visto due eliminate, entrambe della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Dopo l’eliminazione di Lil Jolie – e le sue prime parole a caldo – a lasciare la Scuola è stata Gaia De Martino.

La parola è passata poi alla ballerina Gaia De Martino, la quale ha espresso tutte le sue emozioni post talent ai microfoni di Witty Tv, spiegando cosa ha rappresentando per lei la partecipazione al Serale di Amici 23:

Ero una Gaia molto insicura e poco cosciente di quello che poi poteva essere. A oggi io penso di essere completamente diversa, infatti è strano. Mi ricordo di me che camminavo tutta così in basso, i capelli avanti. Adesso è tutto completamente diverso. Ringrazio molto questo posto. Il mio cambiamento non è dovuto solo alla mia forza, ma anche alle sfaccettature di ognuno di loro. Penso di aver lasciato l’essere insieme e non il solo, ecco.

L’ex concorrente ha proseguito:

Ci sono stati due momenti per me che sono stati molto difficili. Il primo compito dove dovevo mostrare il mio “corpo”. Onestamente piango ancora davanti a una culotte, però la metto e non me ne frega più come prima. L’altro lo evito! Sicuramente prenderò le cose in maniera diversa. Ballerò tanto e mi prenderò molto più cura di me, ecco.

Ecco il messaggio che ha scritto a se stessa prima del serale di Amici 23 ed il suo commento:

“L’amore che nutri nelle cose ti fa superare limiti impensabili”. È un po’ il succo che ho detto in questa intervista, secondo me. Mia madre mi dice sempre “se c’è l’amore, va bene così”. Io ci ho messo tutto l’amore possibile in questa esperienza, in questo percorso. Sono triste, però sono felice per come sia andata. Soprattutto non ho rimpianti, in tutti i campi. Dalla danza ai sentimenti. Sono felice per la prima volta di me stessa. Per me abbiamo vinto tutti. Nel bene e nel male. Nel positivo e nel negativo, comunque qualcosa abbiamo imparato tutti noi, da settembre a oggi. Quindi che vinca il migliore di questo momento.