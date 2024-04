Serale Amici 23, quarta puntata con colpo di scena: nessun eliminato, perché e chi è a rischio

Il quarto serale di Amici 23 andato in scena ieri sera su Canale 5, si è concluso con un inaspettato colpo di scena. Chi è stato eliminato? La risposta la scopriremo solo nei prossimi giorni. Gli eliminati provvisori, infatti, sono stati Petit, Lil Jolie e Sarah. Ma solo prima della chiusura abbiamo scoperto che a finire al ballottaggio sono state Sarah e Lil.

Serale Amici 23, quarta puntata 13 aprile: cosa è successo

Per scoprire chi, tra le due, dovrà lasciare per sempre il talent show di Maria De Filippi, dovremo attendere la prossima settimana. Nell’ultima sfida del quarto serale di Amici 23, infatti, a finire al ballottaggio è stata Lil Jolie, insieme a Petit e Sarah.

La puntata, però, ha preso una piega inaspettata dopo la richiesta del giudice Michele Bravi, in seguito alla quale non c’è stato alcun eliminato.

Proprio la decisione del giudice ha contribuito a ribaltare in modo radicale la situazione, in quanto Bravi ha chiesto di poter risentire Lil Jolie e Sarah, la prima con “Cercami” di Renato Zero mentre la seconda con “Per un’ora d’amore”. Michele ha così giustificato la sua scelta:

So che cosa significa stare da quella parte. Mi trovo a giudicare due persone in cui vedo un talento e una grande possibilità. Mi tocca anche il ruolo di preferire l’una all’altra e per me è molto difficile. Vedo delle possibilità enormi in voi.

Per tale ragione vuole essere certo al 100% della sua scelta.

In seguito alla richiesta di Bravi, per sapere chi verrà eliminata tra Sarah e Lil dovremo attendere la settimana prossima, quando le due concorrenti si sfideranno di nuovo fino a giungere al verdetto finale.