Il Serale di Amici 23 ha visto uscire dalla Scuola Sofia Cagnetti, ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. La sua eliminazione è avvenuta al termine della sesta puntata trasmessa nella prima serata di ieri 27 aprile su Canale 5.

Sebbene abbia avuto la peggio su Martina, Sofia era cosciente di essere seriamente a rischio eliminazione, ma nonostante la sua uscita ha potuto ottenere dall’esperienza di Amici 23 una importante borsa di studio che le permetterà di proseguire nei suoi progetti futuri.

Ma scopriamo quali sono state le sue prime parole a caldo, subito dopo la sua eliminazione, ai microfoni di WittyTv:

Sono felicissima del fatto che ho avuto l’opportunità di potermela vivere tutta per bene, appieno. Non voglio uscire triste, voglio uscire felice perché comunque sono fiera di tutto quello che ho fatto quest’anno. Di tutta l’esperienza che ho fatto e che ho avuto l’opportunità di fare, che non è scontato. Pensavo fosse molto più facile perché visto da casa è un programma. E’ una cosa bella, però qua è difficile, è tosta sotto qualsiasi punto di vista. Pensavo di essere anche io molto più pronta ad affrontare delle situazioni invece mi sono resa conto che non era così.

Non puoi pretendere di andare dritta magari dove pensi tu che sia giusto ma in realtà non è giusto. Devi veramente lasciare che questo posto ti guidi al meglio, devi andargli incontro e capire come sfruttare tutto al massimo.