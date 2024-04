Spoiler Serale Amici 23, colpo di scena sull’eliminato della sesta puntata del 27 aprile

A poche ore dalla sesta puntata del Serale di Amici 23, ecco spuntare una ghiotta indiscrezione che terrà i fan del talent con il fiato sospeso. Come sappiamo, questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento in compagnia di Maria De Filippi e degli allievi della Scuola.

Spoiler Serale Amici 23: colpo di scena in arrivo!

Nei giorni scorsi si è svolta la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 23, in onda stasera 27 aprile, come sempre su Canale 5. Il nome dell’eliminato, però, non è stato svelato.

Sappiamo che a finire al ballottaggio finale sono state due concorrenti: Sofia e Martina. Ma chi delle due sarà destinata ad abbandonare per sempre la Scuola? In tanti pensano possa avere la peggio proprio Martina, lasciando così la squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli senza concorrenti.

Tuttavia c’è anche chi ha ipotizzato un colpo di scena inaspettato. L’esperta di gossip Deianira Marzano, in queste ore ha stimolato la curiosità degli appassionati di Amici 23 con uno spoiler super croccante:

Amici ci regala tanti colpi di scena e domani altro colpo di scena. Non vi svelo nulla per non levarvi la sorpresa.

Ma a cosa farà riferimento? Quasi certamente al nome dell’eliminato del sesto appuntamento con il Serale di Amici 23. Ne sapremo di più solo al termine della serata di oggi!