Ad essere eliminata nel settimo Serale di Amici 23 andato in onda ieri 4 maggio è stata Martina Giovannini, cantante della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Finita al ballottaggio con Mida, è stata lei a dover salutare la Scuola di Maria De Filippi.

Ad un passo dalla finale del Serale di Amici 23, Martina è stata eliminata nel corso della settima puntata lasciando così la squadra dei Todarelli senza più allievi in gara.

Di seguito, scopriamo subito quali sono state le sue prime parole a caldo, in seguito alla sua eliminazione, ai microfoni di WittyTv:

Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta comunque del percorso che ho fatto. Ovviamente mi dispiace che sia finito. Mi mancheranno, a partire dagli altri ragazzi. Vivevamo insieme, eravamo una sorta di famiglia. I vocal coach, i professionisti, i ragazzi della redazione, della produzione. Tutti. Perché ti regalano varie emozioni e poi ogni persona ti dà qualcosa di diverso.

Penso di essere più sicura sul palco. Me la riesco a gestire meglio. Riesco a muovermi di più, cosa che prima avevo molta difficoltà perché mi vergognavo. Sono migliorata tanto secondo me nell’interpretazione soprattutto delle canzoni in italiano. Più difficile è fare i conti con la realtà delle cose che ti succedono che magari fuori le scansavi. Le mettevi da una parte. Qui è impossibile, ci devi fare proprio i conti e quindi quelli lì un attimo ti spiazzano.