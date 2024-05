Serale Amici 23, quando va in onda la semifinale? Slitta la data, prossime registrazioni e finale

Il Serale di Amici 23 si avvia rapidamente verso le sue battute finali e prossimamente scopriremo chi sarà il vincitore ufficiale dell’edizione. Mancano ormai sempre meno puntate all’attesissima finale che andrà in onda in diretta su Canale 5. Nel frattempo però slitta la data delle semifinale: quando sarà trasmessa?

Serale Amici 23: slitta la semifinale, ecco perché

Nell’ultima puntata del Serale di Amici 23 è stata eliminata la ballerina Sofia Cagnetti per volere dei tre giudici del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Al termine del programma mancherebbero appena tre puntate e a contendersi un posto nell’ambita finale sono rimasti sette allievi.

Solo uno tra Dustin Taylor, Marisol Castellanos, Petit e Holden (del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano), Sarah Toscano e Mida (della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) e Martina Giovannini (del team di Raimondo Todaro ed Anna Pettinelli) sarà il vincitore di Amici 23.

Nella prossima puntata del 4 maggio scopriremo chi approderà nella semifinale che però non andrà in onda l’11 maggio. Piccolo cambio di programmazione, dunque, in vista della penultima puntata del Serale di Amici 23, che slitta di un giorno, con la messa in onda in programma per domenica 12 maggio.

Il motivo sarebbe da ricondurre alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024 in onda sabato sera e che vedrà Angelina Mango in gara come rappresentante dell’Italia con la canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, La Noia.

Non cambierà nulla, invece, per la finale di Amici 23, regolarmente in onda sabato 18 maggio in diretta su Canale 5.

Ma quando sono in programma, dunque, le ultime registrazioni del Serale? Come svela Amici News nel recap postato sui social, oggi, giovedì 2 maggio sarà registrata la settima puntata, mentre giovedì 9 maggio si registrerà la semifinale. Nessuna registrazione prevista per la finale che, come anticipato, andrà in onda in diretta.