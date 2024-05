Serale di Amici 23, nessun eliminato: Mida e Sarah entrambi in finale, il verdetto

Nella prima serata di ieri, domenica 12 maggio, è andata in onda la semifinale del Serale di Amici 23, durante la quale abbiamo scoperto gli allievi finalisti della 23esima edizione. Nessun eliminato e sei concorrenti giunti in finale. Scopriamo a seguire cosa è successo.

Serale di Amici 23, nessun eliminato nella semifinale del 12 maggio

Sono sei gli allievi che accedono ufficialmente alla finale del Serale di Amici 23. Si tratta di Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. Gli ultimi due sono giunti al ballottaggio finale ma nessuno è stato eliminato.

E’ stata la produzione del talent show di Maria De Filippi a decidere di concedere ad entrambi l’accesso alla finale. Al momento del verdetto, infatti, i due allievi sono stati chiamati in studio dove hanno scoperto il loro destino.

Sarah, rivolgendosi a Maria De Filippi ha commentato:

Ho ansia, è più una cosa per l’orgoglio personale, per me stessa.

A dire la sua è stato anche Mida:

Non penso che una puntata in più o in meno possano definire il valore di un artista, è un traguardo personale che non vedi l’ora di raggiungere. Sono fiero di me a prescindere, vorrei dare questa soddisfazione.

A quel punto la conduttrice ha deciso di svelare i verdetti finali. Mida ha scoperto di essere in finale, ma non è la sola sorpresa. I giudici hanno infatti deciso di non eliminare neppure Sarah, facendo accedere anche lei alla finale del Serale di Amici.