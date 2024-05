Spoiler Serale Amici 23: Holden, battuta di arresto sull’inedito, discussione con Lorella Cuccarini

Nel settimo Serale di Amici 23 Holden non riesce a presentare il suo inedito: la sfuriata di Lorella Cuccarini

Nel pomeriggio di ieri si è registrata la settima puntata del Serale di Amici 23, in seguito alla quale non sono mancati, come tradizione, gli spoiler sulle sfide ed il ballottaggio finale. Protagonista della terzultima puntata, però, è stato anche Holden.

Spoiler Serale Amici 23: Holden e la discussione con Lorella Cuccarini

Il cantante del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è stato chiamato ad affrontare il guanto di sfida creativa contro Mida, ma a vincere a tavolino è stato quest’ultimo.

Stando alle anticipazioni di SuperGuidaTv, infatti, “Holden non è riuscito a preparare il brano perché doveva fare l’Ep”.

Ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato anche la pagina social Gossip Tv:

Holden non è riuscito a preparare l’inedito perché va a dormire, da giorni, alle 6 del mattino per lavorare all’ep ed inizia una discussione con Lorella perché, per lei, lavorano tutti nella stessa maniera.

AMICI ANTICIPAZIONI Holden non è riuscito a preparare l’inedito perché va a dormire, da giorni, alle 6 del mattino per lavorare all’ep ed inizia una discussione con Lorella perché, per lei, lavorano tutti nella stessa maniera #Amici23 #Amicispoiler — (@gossiptv__) May 2, 2024

Nel corso della puntata, dunque, l’insegnante di Mida ha avuto da ridire sul lavoro di Holden. Uno spoiler che ha fatto storcere il naso a più di qualche appassionato di Amici 23, che ha voluto sottolineare come Holden oggettivamente abbia sempre fatto di più rispetto a Mida, “perché letteralmente fa tutto lui”.

“Non mi sembra che tutti producano o compongano e fanno tutto da soli come Holden, cara Lorella”, ha contestato un utente su X.