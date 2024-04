Belen Rodriguez e la frecciatina a Stefano De Martino: “Avrei voluto meno corna”

Finalmente Belen Rodriguez è approdata a Stasera c’è Cattelan ed ha finalmente svelato, non solo il motivo per il quale ha ritardato la sua presenza nel programma di Alessandro Cattelan, ma anche altri dettagli privati, con tanto di frecciatina, presumibilmente all’ex marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e la frecciatina a Stefano De Martino da Cattelan

Ospite della puntata di mercoledì 10 aprile, Belen Rodriguez sarebbe dovuta essere presente già nella prima puntata della prima stagione, ma poi le cose sono andate diversamente. La showgirl argentina ha allora sottolineato:

Ma tu sai che non me l’hanno permesso? Chi? Se iniziamo così, ci cacciano.

Il padrone di casa ha quindi ipotizzato che ci fosse un collegamento con l’esclusiva con Mediaset ed a quel punto la Rodriguez ha replicato:

Sono passaggi normali, mi è dispiaciuto perché sono sempre stata una tua grandissima fan.

Poi l’attenzione si è incentrata sulla sua vita privata e su quello che desiderava diventare dieci anni fa. Rispetto ai suoi progetti, Belen ha risposto:

Avevo già un figlio, ma ti avrei risposto che avrei voluto figli e la vita di adesso ma con meno corna. Io sono una persona ottimista e soprattutto sono una persona che scorda. Io non perdono perché sono buona, io ti perdono perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Mi arrabbio lì per lì, poi una volta che mi sfogo, sdrammatizzo e basta. Parlo in generale.

C’è però chi, nelle sue parole, ha intravisto una frecciatina a Stefano De Martino.

Belen è prossima ai suoi primi 40 anni ed in merito ha spiegato come sta vivendo questo importante traguardo:

Sto per compiere 40 anni e sono molto, molto contenta. Sinceramente credo che prima io fossi parecchio scema, adesso lo sono un po’ di meno. Dal punto di vista dell’esperienza. Io ho sempre creduto di essere molto matura, ho fatto l’adulta. Adesso che sono arrivata a 40 anni, mi sono resa conto che facevo finta di essere adulta. L’esperienza è tutto. Le botte, le cose che uno non avrebbe voluto vivere, aiutano a diventare un’altra persona. Sto cercando di tornare un po’ più ragazzina. Prima ero davvero tanto carica di responsabilità. È arrivato un momento della mia vita in cui non resistevo più e ho avuto un crollo gigante. Adesso so che le responsabilità vanno portate, ci rimane proprio questo: essere responsabili, essere maturi, ma non dimenticarci mai del bambino che c’è dentro di noi e farlo giocare.

Tra gli altri argomenti anche il rapporto con i soldi: