“Straniera senza talento”, Belen Rodriguez nel “mirino” di Francesca Cipriani (ma forse era meglio tacere)

Seconda puntata per questa stagione di Belve. Stasera, martedì 9 aprile 2024, Francesca Fagnani torna in onda su Rai 2 ed intervisterà anche Francesca Cipriani che ha lanciato una frecciatina a Belen Rodriguez. “Straniera senza talento”, Belen nel “mirino” della Cipriani Dopo una serie di gaffe imbarazzanti, Francesca Cipriani ha rispolverato il suo pensiero su …

Seconda puntata per questa stagione di Belve. Stasera, martedì 9 aprile 2024, Francesca Fagnani torna in onda su Rai 2 ed intervisterà anche Francesca Cipriani che ha lanciato una frecciatina a Belen Rodriguez.

“Straniera senza talento”, Belen nel “mirino” della Cipriani

Dopo una serie di gaffe imbarazzanti, Francesca Cipriani ha rispolverato il suo pensiero su Belen Rodriguez, un volto messo in tv non per il talento ma per l’aspetto esteriore, la ex vippona ha risposto senza filtri e non si è rimangiata la parola:

Lo pensavo davvero e io quello che penso non lo rinnego.

Belen straniera senza talento? Pensa, invece, ad essere italiana senza la stessa “dote”…

Le gaffe

“Lei ha detto che a scuola amava molto Siddhartha”, domanda la Fagnani. “Non mi pare di averlo detto, amavo un po’ tutti”, la risposta di Francesca.

E quando la conduttrice le ha chiesto esplicitamente del libro di Herman Hesse, la showgirl tra le risate ha risposto: “Hermès?”, lasciando intendere di aver confuso lo scrittore con un noto brand di moda.

“Se, sai che c’è: rinuncio alla domanda, vado oltre”, la reazione sconsolata di Francesca Fagnani.

Un altro passaggio esilarante dell’intervista ha riguardato Giulio Cesare, e in particolar modo un detto citato in passato da Francesca Cipriani in modo errato: “Lei ha detto, dì a Cesare quel che è di Cesare, ma sarebbe “dai a Cesare” in realtà. Tra l’altro sarebbe anche una frase del Vangelo”.

A questo, la showgirl ha replicato: “Si scherza, ma il Vangelo non lo voglio toccare: è sacro”, poi ritrovando la sua verve: “Vabbè ma Cesare può anche essere uno qualunque, tipo il macellaio”.