Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle? Selvaggia Lucarelli commenta e svela il concorrente ideale

Da qualche tempo sono partiti i primi rumors sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle e tra i vari nomi emersi c’è anche quello di Belen Rodriguez. La padrona di casa Milly Carlucci, potrebbe mettere a segno un nuovo colpaccio, dopo il fortunato della passata edizione con Wanda Nara.

Belen Rodriguez concorrente di Ballando con le Stelle? Cosa pensa Selvaggia Lucarelli

Ad accendere la curiosità degli appassionati del talent ballerino di Rai1, sarebbe proprio la presenta a Ballando di Selvaggia Lucarelli. Nel caso in cui Belen dovesse approdare nella trasmissione nei panni di concorrenti, si ritroverebbe a fare i conti con i commenti della giurata.

Come sappiamo tra le due da tempo non scorre affatto buon sangue. Nel corso degli anni non sono mancati attacchi più o meno diretti, ed entrambe non se ne le sono mandate a dire. Almeno pubblicamente, però, non sarebbe mai giunta la pace.

Ballando con le Stelle potrebbe essere un buon inizio per iniziare a riscoprirsi e, chissà, magari anche a starsi un po’ più simpatiche reciprocamente. Selvaggia ha già dato prova di essere abbastanza obiettiva nei panni di giurata anche in presenza di concorrenti con i quali aveva avuto in passato degli attriti, come è successo con Morgan. Riuscirà ad esserlo anche con la Rodriguez?

Intanto nelle passate ore la Lucarelli ha deciso di aprire il box delle domande su Instagram e tra le tante giunte, una in particolare faceva riferimento all’indiscrezione su Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle.

“E se arriva Belen a Ballando?”, ha domandato un utente. Selvaggia si è limitata a replicare: “Sarebbe una bomba”. Ed io condivido pienamente.

A proposito di Ballando, alla Lucarelli è stato chiesto anche chi le piacerebbe vedere in trasmissione nei panni del concorrente, ed il nome avanzato è stato quello di Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi a ruota libera. La verità è che la Fialdini sarebbe davvero una bella scoperta e meriterebbe di farsi conoscere un po’ di più.