Francesca Cipriani piange in tv da Caterina Balivo e manda in confusione la conduttrice

Francesca Cipriani piange in tv ma Caterina Balivo non le crede. E’ successo ieri, nel corso dell’ospitata della showgirl ed ex gieffina al programma di Rai1, La volta buona. La Cipriani si è raccontata a cuore aperto, fino a scoppiare a piangere all’improvviso, lasciando perplessa la padrona di casa: “Ma stai facendo finta?”.

Francesca Cipriani piange in tv: la reazione di Caterina Balivo

Nel corso della puntata di ieri della trasmissione Rai, Francesca Cipriani si è raccontata insieme al marito Alessandro Rossi: dai problemi di salute che è riuscita poco alla volta a risolvere al suo desiderio di maternità. Proprio nel corso dell’intervista però, è accaduto qualcosa che ha portato la padrona di casa, Caterina Balivo, a dubitare della sincerità della sua ospite.

Chi la conosce per la sua presenza in trasmissioni come La Pupa e il Secchione e Grande Fratello, conoscerà il carattere estroverso di Francesca Cipriani. Quando però ieri è scoppiata a piangere, ha lasciato senza parole la stessa conduttrice che ha reagito prontamente con incredulità di fronte alla sua reazione improvvisa:

Ma stai facendo finta? Che succede? Stavi sorridendo…

La showgirl ha però subito chiarito:

No, assolutamente no. Io sorrido perché a volte metto anche una maschera e cerco di stare su, di essere allegra, però dentro di me ho un turbine di passato ed emozioni. Purtroppo le cicatrici te le porti sempre con te.

Dopo questo momento di confusione della conduttrice, Francesca ha poi raccontato del suo desiderio di diventare presto mamma, anche se al momento non ci avrebbe ancora provato in quanto si è dovuta sottoporre ad una serie di cure per una miocardite.