Belen Rodriguez a Ballando con le stelle, arriva la conferma: “Trattativa aperta”

Belen Rodriguez a Ballando con le stelle? Dopo i precedenti spifferi, la conferma arriva da Dagospia e l’affidabile Giuseppe Candela. Belen Rodriguez a Ballando con le stelle Candela flash! Le porte di viale Mazzini potrebbero aprirsi per Belen Rodriguez. sarà davvero una concorrente di ‘Ballando con le stelle’? La trattativa è in corso ma per …

Belen Rodriguez a Ballando con le stelle? Dopo i precedenti spifferi, la conferma arriva da Dagospia e l’affidabile Giuseppe Candela.

Belen Rodriguez a Ballando con le stelle

Candela flash! Le porte di viale Mazzini potrebbero aprirsi per Belen Rodriguez. sarà davvero una concorrente di ‘Ballando con le stelle’? La trattativa è in corso ma per chiuderla serve un mega cachet. Milly Carlucci l’aveva cercata già la scorsa edizione ma Belen aveva scelto il salotto dell’amica Mara Venier. ora l’argentina, fuori da Mediaset, sarebbe pronta a scendere in pista…

Cosa ne pensate?

Belen Rodriguez verso #BallandoConLeStelle.

Dopo Wanda Nara, un’altra bellezza argentina arriverà sulla pista di Milly Carlucci? Le trattative sono in corso e Belen sarebbe pronta a partecipare come concorrente nel celebrity talent show di Rai 1. (Da @_DAGOSPIA_ @GiusCandela) pic.twitter.com/nfOFOvwSx6 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 13, 2024

Lo scorso 2 marzo la stessa indiscrezione era stata proposta già da Amedeo Venza:

“Belen Rodriguez a Ballando con le stelle! È in corso da settimane una segretissima e serrata trattativa tra la showgirl argentina e il talent di Rai 1”, scrive Venza su Instagram.

Tuttavia, come ben ricorderete, Belen e Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando, non vanno esattamente d’accordo e questo potrebbe essere un “ostacolo” per la trattativa (qualora fosse vera questa indiscrezione).

Tra le ultime indiscrezioni di Ballando con le stelle si parla anche della possibilità di vedere Wanda Nara, vincitrice della scorsa edizione, dietro il bancone dei giudici.

Cast e indiscrezioni

Così come lo scorso anno, anche in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024 si torna a parlare della giuria. Milly Carlucci deciderà di tenere intatta la sua squadra o opterà per qualche piccolo cambio? Quest’ultima ipotesi non sarebbe del tutto da escludere.

A parlarne oggi è stato il nuovo numero del settimanale Chi, il quale nelle sue chicche di gossip svela una interessante indiscrezione sulla nuova giurata:

Per il banco della giuria del prossimo Ballando con le stelle Milly Carlucci ha messo gli occhi sulla vincitrice dell’edizione 2023: Wanda Nara potrebbe così essere promossa dalla pista da ballo alle sedie dei giudici.

Dopo l’esperienza televisiva come opinionista del GF Vip e dopo aver conquistato tutti con le sue doti danzerecce, Wanda Nara potrebbe ora sorprendere il pubblico di Rai1 anche nei panni di giurata. A tal proposito, Selvaggia Lucarelli aveva già manifestato la sua stima nei confronti della moglie di Icardi e, se dovesse tornare anche lei tra i giurati, potrebbe crearsi una bella sintonia tutta al femminile.

Ovviamente l’attenzione relativa alla 19esima edizione di Ballando con le Stelle, in onda dalla prossima stagione autunnale, è poi concentrata anche sul cast di concorrenti. Da questo punto di vista, pare che la padrona di casa abbia pensato ad una cantante dell’ultimo Festival di Sanremo 2024, ovvero BigMama: deciderà di mettersi alla prova anche nel ballo?